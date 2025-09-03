Ce qu'il faut retenir du conseil des ministres de ce mercredi 3 septembre 2025. Le ministre a présenté une note relative à un projet de décret portant

Compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 3 septembre 2025







Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 septembre 2025 au palais présidentiel de Beit-Salam en présence de son Excellence le Président AZALI Assoumani.





Plusieurs projets ont été présentés, traduisant l'engagement constant du Gouvernement à renforcer la gouvernance, accélérer le développement durable et répondre aux priorités nationales conformément au plan Comores Émergent.





1. Ministère de l'Énergie:





Le ministre a présenté une note relative à un projet de décret portant sur l’autoproduction d’énergies renouvelables ainsi que sur l’organisation des mini-réseaux électriques à l’échelle nationale. Cette initiative vise à encourager la production décentralisée d’énergie propre, à améliorer l'accès à l’électricité dans les zones isolées et à renforcer la souveraineté énergétique du pays.





2. Ministère l'agriculture et de la Pêche:





Le Conseil a été informé de la finalisation d’un protocole d’accord entre l’Union des Comores et la République populaire de Chine, portant sur l’exportation des produits halieutiques comoriens vers le marché chinois. Cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur de la pêche, en valorisant les ressources marines nationales et en dynamisant les exportations.





3. Ministère de l'Éducation nationale :





Le ministre a présenté les résultats des examens nationaux de l’année académique écoulée, ainsi que sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026. Il a notamment été question des mesures prises pour garantir une rentrée apaisée, inclusive et conforme aux objectifs et priorités de l’éducation nationale.





4. Ministère des Affaires Étrangères:





Le Conseil a validé la mise en place d’une Conférence des ambassadeurs de l’Union des Comores accrédités à l’étranger. Cette initiative vise à renforcer la coordination diplomatique, à assurer une meilleure articulation entre la politique étrangère et les priorités nationales de développement, et à valoriser l’image du pays à l’international.





5. Ministère de l’Intérieur:





Le ministre a présenté une note sur l’actualisation du Comité multisectoriel pour la sécurité routière. Cette démarche vise à renforcer la concertation interinstitutionnelle, à améliorer la prévention des accidents de la route et à adapter les politiques publiques aux enjeux actuels de la mobilité et de la sécurité.





6. Ministère de l’Information:





Le Conseil a examiné une proposition de réforme du cadre légal de l’établissement public “Al-Watwan Presse Édition”. L’objectif est de moderniser son fonctionnement, de renforcer son autonomie éditoriale et financière, et de consolider le paysage médiatique national.





7. Ministère des Finances:





Le ministre a soumis une demande d’attribution d’un terrain destiné à la construction d’un bâtiment administratif au profit de la Caisse de retraite. Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement institutionnel et de la structuration des services sociaux en faveur des retraités.





Le Gouvernement de l’Union des Comores réaffirme, à travers les travaux de ce Conseil, sa volonté de poursuivre les réformes structurelles, de consolider la paix sociale, et de promouvoir un développement inclusif et durable pour l’ensemble des citoyens comoriens. Beit-salam