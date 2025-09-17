Affaire Bachar : Quels sont les plaignants ? Dans cette affaire sans agression physique ni crimes signalés, on se demande pourquoi il n'y a pas de pla

Parmi les non-dits, les jeux d'influence et les silences bien gardés, une affaire judiciaire soulève aujourd'hui de lourdes questions sur la justice, la diplomatie et la morale publique aux Comores. L'affaire dite "Bachar" aurait pu être un simple fait divers, elle est devenue un révélateur troublant d'un système à bout de souffle.





Une plainte sans plaignant ?





Dans cette affaire sans agression physique ni crimes signalés, on se demande pourquoi il n'y a pas de plaignant. Tel est le cas exemple de Yahaya Mohamed Iliassa, ambassadeur des Comores à Rabat dont le nom est cité car victime de « diffamation » et « insultes » en public. Mais dans une démocratie digne de ce nom, une accusation ne vaut que si elle est suivie d’une plainte formelle par le plaignant, ce qui n’en est pas le cas ici. Étrange encore lorsqu’on a vu le bel exemple du citoyen Ahamada Mbaé qui a dû faire appel à la justice pour faire valoir ses droits, après des accusations similairesdans le même dossier. Alors, comment comprendre le silence des uns ? Pourquoi certains doivent se battre pour se faire entendre, tandis que d’autres sont défendus sans même s’être manifestés ? Est-ce le poids du statut ? Une manœuvre ? Une peur de la vérité ? Ou simplement un dysfonctionnement de plus dans un appareil judiciaire fragilisé par les pressions de toutes parts ?





Procureur révoqué pour une affaire d'audio ( IA!!!), Juge d'instruction aujourd’hui, procureur proposant les peines demain : la justice ne joue-t-elle pas contre elle-même ?





Il faut rappeler qu’il est un principe fondamental du droitselon lequel nul ne peut être juge et partie. Or, dans cette affaire, le magistrat qui instruisait le dossier hier s’apprête aujourd’hui à porter le rôle de procureur. Ce glissement ne soulève-t-il pas une inquiétude majeure qui est celle du vice de forme ? Peut-on garantir une justice impartiale quand les rôles se confondent, lorsque que les chaises tournent mais que les visages restent ? Quelle confiance le citoyen comorien peut-il encore avoir en une institution qui se nourrit de ses propres contradictions ?





Bachar a témoigné sur une vidéo et des étudiants : l’ombre d’une ambassade





La vidéo de Bachar circule encore, virale, et surtout brutale car sans filtre. – Oui ! Il y évoque un désarroi et des frustrations comme la solitude de nombreux étudiants comoriens, des parents face à un système diplomatique censé les protéger. Et dans cette même séquence, le nom de l’ambassade des Comores à Rabat, Yahaya Mohamed Iliassa, est évoqué. Et si Bachar, au cœur de la tempête, en avait lancé l’alerte ? Était-ce cela, un crime ? Si oui, attribué à qui ? Est-ce un mensonge, de la calomnie ? À qui profiterait une telle affaire rocambolesque ? Dans une démocratique, de telles affaires basées ou pas sur les rumeurs font les belles anecdotes qui appellent à la quête et à la curiosité des défenseurs du Droit, certes mais dans la droiture procédurale pour le manifeste de la vérité. Cela s’appelle le courage civique. Chez nous, apparemment, cela vaut une convocation, pire encore mal assumée. Qu’attend-on du 29 octobre, date communiquée pour le verdict ? Et après ?





Un silence au sommet : le mutisme du ministère des Affaires étrangères





Face à l’ampleur de l’affaire, on aurait pu attendre réaction forte, claire, assumée ou au moins une enquête interne duministère des Affaires étrangères. Mais rien. Hélas ! Ni commission d’enquête, ni communiqué, ni même un mot pour apaiser les tensions.





Ce silence devient alors assourdissant. Il pose une question lourde : la diplomatie comorienne est-elle entre les mains à la défense d’intérêts personnels, ou reste-t-elle encore l’expression d’un État souverain, guidé par le bien commun ?





À moins de trois mois de la CAN : quels enseignements tirer ?





Dans moins de 90 jours, les Comores fouleront la pelouse marocaine pour le match d’ouverture de la CAN 2025. Une échéance historique, une vitrine pour tout un peuple. Et pourtant, alors que les regards devraient se tourner vers l’avenir, vers le sport, vers la jeunesse, nous sommes embourbés dans des querelles d’influence, des manipulations judiciaires, et une diplomatie qui se fracture. Quel signal envoyons-nous à notre diaspora ? À notre jeunesse ? À nos adversaires même ? Que restera-t-il de la République quand celle-ci ne protège ni la vérité, ni la justice, ni ses propres citoyens ?





Ya Allah ! Une prière pour l’honneur





Cette affaire dite « Bachar » ne devrait pas être l’histoire d’un homme contre un système, mais l’engagement d’un peuple qui refuse le silence, la peur et la compromission. Celle d’une nation qui réclame des institutions fortes, indépendantes, et au service de toutes et tous.





Car ce n’est qu’en redonnant à la justice sa grandeur, à la diplomatie sa clarté, et à la parole publique sa liberté, que notre pays les Comores pourront rêver d’un avenir à la hauteur de notre courage et de nos aspirations.





​​​​​Abdoulatuf BACAR, citoyen