Université des Comores : Les grévistes revendiquent le paiement de trois mois de salaires impayés

Le Syndicat national des enseignants (Sneuc) maintient sa grève entamée en juin à l'Université des Comores


Son secrétaire général, Youssouf Boinaheri, a réaffirmé ce mardi cette position malgré les récentes déclarations du ministre de l'Éducation.

Le responsable syndical conteste les informations de l'administration universitaire concernant la publication des résultats d'examens. « Nous n'avons pour l'instant aucun accord avec le ministre, nous n'avons même pas été inclus dans les discussions avec les étudiants le lundi dernier », a-t-il fustigé.

Les grévistes revendiquent le paiement de trois mois de salaires impayés, la révision des statuts de certains enseignants et l'attribution d'un budget de fonctionnement stable à l'université. Texte : CMM

