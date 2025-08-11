Un corps sans vie découvert dans une fosse septique

Un corps sans vie a été découvert ce lundi matin 11 août dans une fosse septique à Beyrout, un quartier de Fomboni situé près de Kanaleni.

La victime, Abdou Yssouf âgée d’une cinquantaine d’années, connue sous le pseudonyme de Chaufera, résidait à Hamba, Mohéli, mais était originaire de Koni, Anjouan, selon le substitut du procureur. La même source précise que Chaufera était porté disparu depuis le vendredi 8 août.

La Rédaction de Mohéli Matin

