Tribune – Mettre l’expérience au service de la nation : une parole que j’assume





Dans une période marquée par les débats identitaires, les clivages politiques artificiels et les réécritures de l'histoire, il est impératif de rappeler que la critique d'un ancien régime ne signifie pas une posture partisane, ni une attaque personnelle. Je l'ai dit et je le répète : critiquer la gestion de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ne veut pas dire être contre ou pour la tournante ni contre l'île d'Anjouan. Cela relève d'un devoir de vérité.





Sambi a dirigé ce pays avec des choix lourds de conséquences. Le système de citoyenneté économique a dilapidé notre crédibilité. La centralisation du pouvoir a affaibli l’autonomie des îles. L’influence d’acteurs extérieurs comme Bachar Kiwan a, pendant des années, court-circuité les institutions officielles. Et où sont passés les financements arabes promis pour des projets nationaux tels que le projet Habitat ? Aucun impact visible pour la population.





Certains avancent qu’on ne peut pas juger un régime dont le président est aujourd’hui en prison. Je dis non. La justice ne s’arrête pas à une cellule ni à une tombe.On ne peut pas blanchir un responsable politique parce qu’il est détenu ou absent. Cela n’éclaire ni les consciences, ni les générations futures.etre incarcéré ou décédé ne doit pas devenir un passe-droit ni un effaceur de l'histoire. Cela n'apporte aucune leçon à la nouvelle génération.





En tant qu’ancien ministre de la sécurité intérieure, j’ai contribué à réorganiser la police en recrutant des cadres qui, aujourd’hui encore, servent la République. Mon passage à la tête de la Direction générale de l’intérieur et de l'administration territoriale m’a permis de piloter des projets d’envergure, notamment avec des partenaires internationaux comme l’UNICEF, à la mise en place d'un projet d'urgence pour l'approvisionnement en eau potable à ngazidja suite aux dégâts causés par les cendres volcaniques de 2005.





Je suis et je reste un fervent défenseur de l’autonomie des îles. Ceux qui me reprochent de ne pas m’attaquer frontalement au régime actuel ignorent que je ne suis ni juge d’instruction, ni commentateur permanent ou observateur international. Je choisis ma ligne politique, je l’assume, même si elle déplaît.





Mon objectif n’est pas de quémander un poste. Il est de mettre mon expérience au service de l’État, au moment opportun, si les circonstances le justifient.





L’histoire doit être dite. Les leçons doivent être tirées. Et la vérité, assumée.





Abbasse Mhadjou