Rencontre d’Orientation avec les Bacheliers de Dimani


Rencontre d'orientation organisée par lé député Zoubeiri avec les bacheliers de Dimani

Ce dimanche 17 août 2025, une importante rencontre s’est tenue au Cabinet Parlementaire de Mtsangadjou entre le Vice-président de l’Assemblée nationale, Honorable ZOUBEIRI Mohamed, les responsables locaux et les bacheliers de cette année.

L’objectif principal de cette réunion était d’accompagner les jeunes dans le choix de leurs filières universitaires et de les sensibiliser sur l’importance de s’orienter vers des domaines stratégiques.

Dans son intervention, le député a souligné que la région a besoin de futurs cadres bien formés, capables de relever les défis du développement. Il a ainsi encouragé les élèves à opter pour des parcours professionnels solides afin de préparer une relève compétente au service de la Nation et la région Dimani.

Bureau du Cabinet Parlementaire du Vice-Président Zoubeiri Mohamed

