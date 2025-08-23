Quand l’héritage de Sambi pèse lourd sur l’État comorien. Le programme de citoyenneté économique lancé sous Sambi promettait de faire des Comores une.

Quand l’héritage de Sambi pèse lourd sur l’État comorien







Il est parfois utile de revisiter l’histoire pour comprendre les fragilités d’un présent incertain. Si le régime actuel semble déterminé à rendre justice face aux fautes du passé, ce n’est pas par animosité politique, mais parce que l’héritage du régime de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi continue de faire peser une lourde dette morale et institutionnelle sur le pays. Il est parfois utile de revisiter l’histoire pour comprendre les fragilités d’un présent incertain. Si le régime actuel semble déterminé à rendre justice face aux fautes du passé, ce n’est pas par animosité politique, mais parce que l’héritage du régime de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi continue de faire peser une lourde dette morale et institutionnelle sur le pays.





Un programme de citoyenneté devenu outil de prédation





Le programme de citoyenneté économique lancé sous Sambi promettait de faire des Comores une terre d’opportunités pour les investisseurs étrangers. Au lieu de cela, il a servi de porte ouverte à une vente massive de passeports, en dehors de tout cadre de transparence. Le peuple comorien n’en a vu aucun retour tangible. Aujourd’hui encore, les conséquences de cette politique chaotique entachent notre crédibilité internationale.





L’institutionnalisation de la centralisation du pouvoir





En modifiant la constitution, Sambi a affaibli la structure autonome des îles, réduisant les présidents insulaires en simples gouverneurs, dépourvus de pouvoir réel. Cette recentralisation a détruit l’équilibre fragile issu des Accords de Fomboni. C’est là un tournant grave, qui a déstructuré l’architecture politique voulue par le peuple.





Un pouvoir livré aux intérêts privés





Peu de Comoriens ont oublié l’influence démesurée accordée à Bachar Kiwan, homme d’affaires étranger, devenu l’ombre du pouvoir. Médias, finances, projets étatiques… tout semblait passer par ses mains, au détriment de la souveraineté nationale. Cette alliance a exposé l’État à des logiques purement privées, voire mafieuses.





Des financements arabes sans suivi ni transparence





Le régime Sambi a bénéficié de millions de dollars d’aides des pays arabes, notamment pour des projets structurants comme le projet Habitat. Mais aucun suivi, aucune traçabilité claire. Où sont passés ces fonds ? Pourquoi les Comoriens n’en voient-ils aucun fruit aujourd’hui ? Cette opacité est un scandale d’État.





Ce n’est pas une vengeance, c’est une reddition de comptes





Ceux qui présentent la procédure judiciaire actuelle comme une vendetta politique se trompent ou veulent tromper. Ce n’est ni une chasse aux sorcières, ni une revanche. Il s’agit d’un processus normal de reddition de comptes, auquel tout responsable public devrait se soumettre, surtout lorsqu’il est soupçonné de préjudices graves envers la nation.





Conclusion





Faire face à l’héritage Sambi n’est pas une option. C’est une nécessité pour reconstruire une gouvernance basée sur la transparence, l’équité et le respect des institutions. Le peuple comorien mérite de savoir la vérité. Et la vérité ne devrait jamais être perçue comme un acte politique, mais comme un devoir envers l’histoire.





Abbasse Mhadjou