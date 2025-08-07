Provocation française aux jeux des jeunes de l'Océan Indien



Encore une fois la France provoque un scandale à l'occasion des divers jeux de l'Océan Indien. C'est sa stratégie qui lui a permis de rompre l'isolement de Maore dans la région sud-ouest de l'Océan Indien. Elle vise aujourd'hui l'acceptation comorienne de l'annexion de l'île comorienne. Ce qu'elle n'obtiendra jamais.





Le point d’achoppement concerne le drapeau et les insignes français. La délégation maoraise n’y a pas droit suivant la Charte des jeux. Faute de n’avoir pas réussi à faire changer la charte, la France cherche à la piétiner. Cette pratique des grandes puissances qui n’acceptent que les lois qui vont dans le sens de leurs visées colonialistes et néo-colonialistes. Alors la France mise sur les provocations, susciter des troubles, dénoncer le mélange politique-sport, nourrir la haine entre les îles, etc. Une propagande nocive pour troubler les esprits.





Malgré ses incohérences, l’Etat comorien maintient jusqu’ici une position ferme faisant échec aux manœuvres françaises.





Il est essentiel que la jeunesse maoraise ne tombe pas dans le panneau. Elle doit comprendre que sa participation en tant qu’entité indépendante ne va pas de soi, pose problème. Pourquoi bénéficierait-elle d’un privilège face aux autres jeunesses des autres îles de l’Archipel ? L’inclusion de la Réunion dans la Commission de l’Océan Indien est une disposition singulière pour inclure l’île de La Réunion, le chapeau de l’Etat français fut un pis-aller puisque la COI n’est composée que par des Etats.





Cette situation illustre bien l’impasse dans laquelle la France a conduit notre Archipel en tentant de la balkaniser. La jeunesse de l’Archipel doit en prendre pleinement conscience, procéder au bilan des 50 ans de séparation et imaginer des voies nouvelles basées sur la souveraineté pour se bâtir un avenir prospère.





Idriss Mohamed Chanfi