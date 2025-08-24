Pourquoi mangeons-nous si vite ? Une mauvaise habitude à rééduquer

Pourquoi mangeons-nous si vite ? Une mauvaise habitude à rééduquer

Dans nos mariages, nos dumbosso, et bien d'autres rassemblements culturels, une scène se répète inlassablement : les plats arrivent, les convives se ruent, les bouchées s’enchaînent à une vitesse folle… et à peine le repas terminé, les critiques fusent. Trop salé, trop gras, pas assez chaud. Mais avons-nous vraiment pris le temps de goûter ?

Manger vite est devenu une norme sociale, presque un réflexe. Pourtant, cette précipitation est souvent le reflet d’une mauvaise éducation alimentaire. Nous avons appris à consommer, pas à savourer. Dans nos traditions, la nourriture est pourtant sacrée. Elle est le fruit d’un travail minutieux, parfois de plusieurs jours, réalisé par des mains expertes et dévouées. Chaque plat raconte une histoire, chaque saveur porte une intention.

Alors pourquoi cette hâte ? Est-ce la peur de manquer ? L’envie de passer à autre chose ? Ou simplement l’habitude ? Quelle que soit la raison, il est temps de réapprendre à manger. Manger lentement, sans bruit, avec respect. Apprécier les textures, les arômes, les efforts derrière chaque assiette. Offrir à la nourriture l’attention qu’elle mérite.

Rééduquons-nous. Enseignons à nos enfants, à nos proches, que manger est un acte de gratitude. Que la lenteur à table est une forme de respect. Que critiquer sans avoir savouré est une injustice.

Dans nos mariages, dans nos dumbosso, instaurons une nouvelle tradition : celle de la dégustation consciente. Car manger lentement, c’est aussi célébrer la vie, les liens, et l’amour mis dans chaque plat.

Ismael Saadi

