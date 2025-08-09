"Nos échanges ont porté sur le renforcement de notre coopération militaire"

"Nos échanges ont porté sur le renforcement de notre coopération militaire". Cette rencontre vient réaffirmer la solidité et la continuité de notre pa

Heureux d’avoir accueilli en visite de courtoisie S.E. Huang Zheng, nouvel Ambassadeur de la République populaire de Chine aux Comores.

Nos échanges ont porté sur le renforcement de notre coopération militaire, avec un accent particulier sur :
  • la formation technique des personnels, 
  • le renforcement des capacités de la garde-côtes, 
  • le soutien en équipements.

Cette rencontre vient réaffirmer la solidité et la continuité de notre partenariat stratégique avec la Chine, au service de la paix, de la sécurité nationale et de la souveraineté de notre pays.

Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense

