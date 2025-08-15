Les Comores, un État métastasé, complice du trafic de drogue organisé. La cupidité de certains a révélé ce marché criminel qui, selon des déclarations

COMMUNIQUE DU RIDJA-PACTEF SUR LES GRAVES ACCUSATIONS CONTRE LE CHEF DE L’ETAT MAJOR





Les Comores, un État métastasé, complice du trafic de drogue organisé







L’évasion de Mourad , présumé trafiquant, n’est pas un hasard mais une transaction criminelle qui révèle la cupidité des hautes autorités comoriennes qui seraient impliquées dans une opération de trafic de drogue. La cupidité de certains a révélé ce marché criminel qui, selon des déclarations attribuées à Monsieur Takfine, commandant de la gendarmerie nationale, aurait consisté à octroyer une part des sommes provenant de ce trafic à des officiers supérieurs impliqués. L’évasion de Mourad , présumé trafiquant, n’est pas un hasard mais une transaction criminelle qui révèle la cupidité des hautes autorités comoriennes qui seraient impliquées dans une opération de trafic de drogue. La cupidité de certains a révélé ce marché criminel qui, selon des déclarations attribuées à Monsieur Takfine, commandant de la gendarmerie nationale, aurait consisté à octroyer une part des sommes provenant de ce trafic à des officiers supérieurs impliqués.





Ce commandant aurait-il dénoncé ce crime pour masquer sa propre complicité ou sa turpitude ?





A l’instar des déclarations du parquet faites pour étouffer des graves crimes, celle faite par le procureur de la république suite aux accusations du commandant Takfine apparait comme une diversion savamment orchestrée au plus haut sommet de l’État pour classer sans suite cette affaire.





Après la révélation dans la presse internationale des placements suspects dans les offshores émiraties effectués par l’actuel Secrétaire Général du Gouvernement, fils du colonel Président, Nour El Fatah Azali, cet énième scandale illustre une mafia bien organisée, très structurée au sein de l’appareil d’État qui protège les trafiquants plutôt que les intérêts des Comores et le peuple.





Ce qui se déroule aujourd’hui aux Comores n’est plus une dérive passagère, c’est un cancer qui ronge chaque nerf et chaque organe de l’État, un cancer politique et institutionnel qui a planté ses métastases dans les plus hautes sphères du pouvoir et qui se nourrit de corruption, de trafics et de trahison nationale. Depuis des années, cette maladie se répand. Au lieu de l’extirper, ceux qui dirigent le pays, notamment le Colonel Azali, la protègent, l’arrosent, l’élèvent comme on élève un poison pour mieux régner. La justice, la sécurité, l’économie, tout est infecté, et le peuple, privé d’oxygène, étouffe sous le poids de l’impunité.





Les trafics se multiplient, les circuits illicites s’enracinent, les affaires se perdent dans le silence complice, et l’on ose encore parler d’État de droit , de l’émergence alors que les tribunaux se transforment en libre service ,en bureaux d’échanges et d’arrangements, que les forces de sécurité ferment les yeux ou ouvrent les portes, et que les ministères préfèrent la rente des criminels à la protection des citoyens. Les dirigeants ne sont plus





les remparts contre le crime, ils en sont les architectes, les facilitateurs, les bénéficiaires. Chaque acte d’inaction, chaque silence, chaque manœuvre pour enterrer la vérité est une gifle au peuple et un acte de collusion avec les ennemis de la nation.





Ce mécanisme est bien connu des dictateurs. Ils appauvrissent leur population tout en alimentant la circulation de drogue et d’alcool installent un système de domination fondé sur la dépendance et la déstructuration sociale. La misère économique affaiblit toute résistance, tandis que les stupéfiants et l’alcool détruisent la santé, altèrent le discernement et désorganisent le tissu communautaire. Ce cocktail entretient une population vulnérable, démoralisée et plus facile à manipuler, garantissant au régime la perpétuation de son pouvoir au prix de la destruction progressive de la nation de la nation Comorienne





Ce n’est plus un système à réformer, c’est une machine mafieuse à démanteler. Il ne s’agit plus de demander timidement des comptes, mais d’exiger avec force la fin de ce régime et une transition. Tant que la lumière ne sera pas faite sur chaque transaction, sur les détournements des fonds publics, la corruption, chaque arrangement, chaque complice, la souveraineté comorienne restera confisquée par ceux-là mêmes qui jurent de la défendre.





Le peuple doit comprendre que sa survie politique et sociale ne viendra pas de l’intérieur d’un État métastasé, mais de sa capacité à imposer un changement radical, à reprendre ses droits, et à jeter hors du pouvoir ceux qui ont troqué l’honneur national contre la monnaie des trafiquants.





Le RIDJA-PACTEF combattra sans relâche pour éradiquer cette mafia gouvernementale qui discrédite sérieusement les Comores.





Mayotte, le 15 août 2025

Maître Saïd LARIFOU,

Président du RIDJA PACTEF