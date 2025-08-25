Le patron de la Société Comorienne des Hydrocarbures de retour !

Le patron de la Société Comorienne des Hydrocarbures de retour ! Entouré de l’Inspecteur Général, M. Mzé Ali Azhar Ahmed, des Directeurs d’Opérations.

Ce matin, le Directeur Général de la Société Comorienne des Hydrocarbures, M. Idaroussi HAMADI, a sillonné les différents services du siège de la SCH lors d’une visite technique et de courtoisie.

Entouré de l’Inspecteur Général, M. Mzé Ali Azhar Ahmed, des Directeurs d’Opérations et de ses conseillers, il a tenu à rencontrer directement les équipes, échanger sur leurs missions et recueillir leurs besoins pour mieux accompagner les activités de la société.

Dans un esprit de proximité et de management axé sur les résultats, cette démarche a été chaleureusement accueillie par les agents, qui voient en ce style de leadership un nouveau challenge pour la SCH et une promesse d’efficacité renforcée.

