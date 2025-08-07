Le nouveau SG du Ministère de l’Énergie en visite au siège social de Comor Hydrocarbures

Le nouveau SG du Ministère de l’Énergie en visite au siège social de Comor Hydrocarbures. Il a été chaleureusement accueilli par l’Inspecteur Général.

Le nouveau Secrétaire Général du Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Hydrocarbures, M. Ousseine Abdoulfath, accompagné de ses principaux collaborateurs, a effectué ce matin une visite de courtoisie et de travail au siège social de la Société Comorienne des Hydrocarbures.

Il a été chaleureusement accueilli par l’Inspecteur Général, M. Mzé Ali Azhar Ahmed, assurant l’intérim du Directeur Général, entouré de plusieurs directeurs opérationnels et conseillers.

Cette visite avait pour objectif de présenter les équipes des deux institutions, de définir un nouveau cap et mode de collaboration, ainsi que de partager les projets innovants à court et à long terme.

