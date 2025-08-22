Anda, Jeunesse et Botabilité : une Tradition Comorienne en Quête de Sens Aux Comores, le Anda ou le « grand mariage » a longtemps été consid...

Anda, Jeunesse et Botabilité : une Tradition Comorienne en Quête de Sens







Aux Comores, le Anda ou le « grand mariage » a longtemps été considéré comme l'un des piliers de la vie sociale. Ce rite, qui marque l'entrée d'un homme dans la notabilité, était autrefois synonyme de dignité, de solidarité et de responsabilité. Mais aujourd'hui, il suscite autant de fascination que de critiques, tant il semble avoir perdu son essence pour se transformer en fardeau.





Il serait injuste d’accabler le Anda lui-même ou la jeunesse comorienne. La tradition, en soi, n’est pas coupable. Ce qui interroge, c’est la dérive d’une société où la notabilité, jadis symbole de sagesse et de respect, s’est réduite à une façade. Désormais, on peut trahir la confiance, se compromettre dans la corruption ou vendre sa dignité... et malgré tout être honoré, à condition d’avoir accompli le Anda. La reconnaissance sociale n’est plus liée à l’éthique, mais à l’apparat.





Ce qui fut jadis un moment de fraternité et de joie partagée est devenu un champ de rivalités et de divisions. Là où nos anciens s’unissaient pour s’entraider et s’honorer mutuellement, on voit aujourd’hui des familles s’endetter, se disputer et parfois se déchirer. Le Anda, censé libérer l’homme en lui donnant place et dignité, finit par l’asservir au regard des autres. La quête de prestige a remplacé le sens du rite.





Le paradoxe est douloureux : on enterre nos morts le matin et, l’après-midi déjà, on les oublie. Le chant et la danse, jadis offrandes à la vie, se déroulent désormais devant les cercueils, comme pour étouffer la douleur sous le tumulte des dettes. La mémoire et la dignité se dissolvent dans le spectacle, là où régnaient autrefois respect, générosité et fraternité sincère.





Et lorsque les fêtes s’achèvent, lorsque surgissent les conflits ou les divorces, il ne reste plus ni familles, ni témoins, ni notables pour apaiser et réconcilier. Les « oncles », jadis piliers de paix et de médiation, se contentent souvent d’avoir « partagé les enveloppes ». La communauté, autrefois refuge et arbitre, devient spectatrice indifférente.





Ce glissement révèle une notabilité sans sagesse et une gloire sans responsabilité. Mais il n’est pas trop tard. Une tradition ne meurt pas lorsqu’on la réforme : elle meurt lorsqu’on la fige dans l’apparence et qu’on l’arrache à son sens.





Redonner au Anda sa vocation première, un moment d’union, de solidarité et de dignité serait renouer avec l’esprit de nos ancêtres. Car la véritable grandeur ne réside pas dans l’éclat éphémère des fêtes, mais dans la profondeur des liens humains, la fidélité à la mémoire et la noblesse des gestes simples.





Aux Comores, l’avenir du Anda dépendra de notre capacité collective à dépasser l’ostentation pour retrouver l’essence : faire de ce rite non plus une chaîne, mais une source de vie commune.





Moussa Mroudjae

