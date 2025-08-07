Fahmi Said Ibrahim a raison, nous devons protéger les petits commerçants. J'ai aussi rencontré une mère à Volovolo qui vend des habits pour femmes. Sa

Fahmi Said Ibrahim a raison, nous devons protéger les petits commerçants





Marché Volo-volo ©hors-frontiere

En 2020, à Darsalam, j'ai discuté avec des jeunes commerçants comoriens qui achètent vêtements et chaussures pour les revendre à Moroni. Dans ma région, Mboudé, cette activité est la principale source de revenus de nombreuses familles. Ces commerçants paient la scolarité de leurs proches, construisent de petites maisons et empruntent aux MECK pour faire vivre ce commerce, souvent entre Moroni, Dar es salam, Dubaï, ou Pékin. En 2020, à Darsalam, j'ai discuté avec des jeunes commerçants comoriens qui achètent vêtements et chaussures pour les revendre à Moroni. Dans ma région, Mboudé, cette activité est la principale source de revenus de nombreuses familles. Ces commerçants paient la scolarité de leurs proches, construisent de petites maisons et empruntent aux MECK pour faire vivre ce commerce, souvent entre Moroni, Dar es salam, Dubaï, ou Pékin.





J'ai aussi rencontré une mère à Volovolo qui vend des habits pour femmes. Sa fournisseuse, basée à Kariakoo (Tanzanie), envoie régulièrement un membre de sa famille aux Comores avec un visa touristique. Cette personne arrive à tout vendre et retourner acheter des nouveaux produits, aidée par des proches déjà installés à Moroni.





Mais comment cette maman comorienne peut-elle rivaliser? Elle achète plus cher, paie hôtel, douane, transport, tout en prenant des risques énormes en empruntant à la banque contre son or.





Dans un pays de moins d'un million d'habitants, si des étrangers occupent déjà les petits métiers (brochettes, eau, sardines, chaussures) que restera-t-il à nos jeunes qui veulent juste commencer quelque part? Et aux familles qui n'ont ni héritage, ni piston?





Mbae Ali