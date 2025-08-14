Éducation : Le temps des discours est terminé, place aux actes ! Après les énièmes assises nationales sur l’éducation, tenues une fois encore sous les

Éducation : Le temps des discours est terminé, place aux actes !







Monsieur le Ministre de l'Éducation Bacar Mvoulana,

Nous espérons que vous avez bien célébré les nombreux mariages auxquels vous avez récemment assisté. Maintenant que les festivités sont terminées, il est temps de vous adresser aux Comoriens sur un sujet bien plus important : la rentrée scolaire prochaine.





Après les énièmes assises nationales sur l’éducation, tenues une fois encore sous les projecteurs, nous attendons toujours des mesures concrètes. Quelles recommandations seront mises en œuvre dès la rentrée ? Et pour les autres, quel est le calendrier d’application que vous proposez ? Jusqu’ici, rien n’a été annoncé de manière claire ni crédible.





Depuis longtemps, notre parti, Naribarikishe Yi Komori, a proposé une réforme de fond : l’intégration de l’école coranique et de l’école française pour bâtir un système éducatif unique, enraciné dans notre culture et nos valeurs. Vous avez repris cette idée. Très bien. Mais sera-t-elle appliquée dès cette rentrée ? Il est temps de transformer les paroles en actions.





Nous avons aussi défendu une autre mesure essentielle : l’enseignement de notre langue nationale dès la maternelle. Là encore, vous nous avez suivis sur le principe. Mais quand passerez-vous à la mise en œuvre ? Cette réforme est fondamentale pour la construction d’une identité comorienne solide dès le plus jeune âge.





Par ailleurs, votre seule annonce concrète à ce jour semble être la fermeture de plusieurs écoles, faute d’effectifs suffisants. Vous avez même organisé des assises avec les élus locaux pour leur faire avaler cette mauvaise nouvelle. Soit. Mais que deviennent les enfants dont l’école a été fermée ? Quelles solutions proposez-vous ? Un service de transport scolaire gratuit sera-t-il mis en place pour leur permettre de rejoindre une école voisine ? À ce jour, aucun dispositif clair n’a été présenté.





Le Parti NYK ne cessera de le répéter : il faut faire table rase d’un système éducatif hérité de la période coloniale, qui ne répond en rien aux réalités de notre pays. Il est urgent de bâtir un modèle éducatif comorien, ancré dans notre histoire, notre langue, notre culture, nos besoins économiques et nos ambitions nationales.





Toutes ces idées sont détaillées dans notre programme éducatif « Mradi wa Ntsi », présenté la semaine dernière à Marontroni (Ndzuwani), lors d’un événement qui a rassemblé des techniciens de l’éducation, des inspecteurs pédagogiques, des enseignants et des parents d’élèves. Les solutions existent, les acteurs sont prêts. Reste à savoir si vous, Monsieur le Ministre, serez enfin prêt à agir.





Le temps des discours est terminé. Les Comoriens attendent des actes.





Mahafidh Eddine