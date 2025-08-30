Décès du chauffeur personnel de Nour El Fath Azali : Message du SG du gouvernement !

Décès du chauffeur personnel de Nour El Fath Azali : Message du SG du gouvernement !

Attristé par la disparition de mon ami, frère et chauffeur, Chioumbe Ahamada Abdallah, je rends hommage à sa mémoire.

Il fut pour moi un collaborateur fidèle, loyal et profondément dévoué. En ces moments douloureux, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses collègues ainsi qu’à toute la communauté de Mitsoudjé.

Que Dieu, dans Sa miséricorde infinie, lui accorde le repos éternel et l’accueille au Paradis.

Nour El Fath Azali

