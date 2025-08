Comores : l’appel à la vigilance face aux dérives du pouvoir





Un régime comorien dans l’impasse





Face à l’incertitude financière et à l’incompréhension des actions gouvernementales, le peuple comorien subit une érosion de son cadre social. Le régime actuel, malgré les difficultés, s’efforce de s’enraciner et de se pérenniser. Cette situation, courante dans de nombreux pays africains, est alarmante et prélude souvent à de graves crises sociales. Les exemples récents au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ainsi que les événements du Printemps arabe, en sont des illustrations frappantes.





Conscient de cette instabilité, le gouvernement comorien mène des politiques incohérentes et nonchalantes, cherchant à se maintenir au pouvoir au mépris de l’opinion publique et de l’unité nationale déjà fragile, héritage d’une histoire géopolitique complexe et de divisions insulaires. Une fois de plus, il s’appuie sur des slogans unificateurs aux intentions douteuses.





Après le slogan de l’émergence, qui a plongé le pays dans un marasme économique en servant de prétexte à des dépenses inconsidérées et à une augmentation exponentielle de la dette extérieure, le régime a utilisé les assises nationales pour justifier une révision arbitraire de la Constitution et une violation flagrante des institutions.





À l’approche de la fin de son mandat, le président manifeste ouvertement son désir de revoir une fois de plus des points cruciaux de la Constitution, en particulier le principe de la présidence tournante, sous prétexte de dresser un bilan des dernières décennies. Si ce projet se concrétise, il constituera une énième atteinte à la dignité comorienne et à l’unité nationale, qui a été préservée, tant bien que mal, par ses prédécesseurs.





Nous appelons la vigilance des partenaires internationaux. Il est de leur devoir de condamner et de freiner l’élan provocateur et déstabilisateur d’un homme assoiffé de pouvoir, qui n’agit que pour son propre bénéfice et celui de sa famille. Une nouvelle crise politique serait celle de trop et risquerait d’embraser le pays, ravivant une crise séparatiste plus grave que celle de 1997.





Malgré leur naïveté et leur caractère pacifique, les voix des Comoriens s’élèvent. Aujourd’hui, le peuple n’a plus besoin d’une opposition pour porter ses revendications devant les instances internationales. Le jeu est démasqué, l’heure est à la dénonciation, pas à la retenue. La seule issue diplomatique pour un avenir prospère et paisible réside dans le départ de ce régime, conformément aux normes constitutionnelles et aux accords de Fomboni.





Nous exhortons l’ensemble du corps judiciaire à revenir à la raison et à cesser d’être les complices d’un régime autoritaire. Le peuple comorien n’a pas la mémoire courte ; les peines infligées aux familles endeuillées et les condamnations arbitraires de personnes innocentes ne resteront pas impunies.





Aux maires, nous leur demandons d’assumer leurs responsabilités. Nous savons que leur mission officieuse est de servir la dictature en contenant la jeunesse de chaque commune. Les comités de ville ne sont qu’une façade pour museler les voix, notamment celles des jeunes, en instaurant des couvre-feux sans fondement légal.





Une véritable réconciliation ne peut s’établir que sur la base de la vérité. Chacun doit assumer ses responsabilités pour bâtir une véritable unité nationale.









Ghanem Aboubacar