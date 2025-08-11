Comores : Des policiers qui pondent des lois et des règles

Comores : Des policiers qui pondent des lois et des règles. La formation des agents de l'Aéroport Prince Said Ibrahim doit être une priorité absolue..

Lors de mon dernier départ des Comores, j’ai été confronté à une situation révélatrice. Une policière chargée de faire payer les visas de sortie m’a formellement interdit de prendre une photo à l’accueil de l’aéroport. Cette interdiction, donnée sans explication claire, témoignait d’une méconnaissance des règles qui différencient les espaces publics des espaces privés au sein de l’aéroport.

En effet, dans de nombreux aéroports, les zones d’accueil sont considérées comme des espaces publics où la photographie est généralement autorisée, sauf indication contraire.

Cet incident illustre l’importance cruciale d’une formation rigoureuse et continue des agents travaillant dans l’aéroports. Il ne s’agit pas seulement de maîtriser les procédures de sécurité ou les contrôles administratifs, mais aussi de comprendre les droits des voyageurs et de communiquer avec eux de manière respectueuse et claire.

Une formation obligatoire permettrait d’éviter ce genre de malentendus et de garantir une meilleure qualité de service. Les agents formés sont plus aptes à gérer les situations délicates sans créer de tensions inutiles, tout en assurant la sécurité et le respect des règles.

La formation des agents de l'Aéroport Prince Said Ibrahim doit être une priorité absolue. Elle est la clé pour allier sécurité, efficacité et respect des usagers, contribuant ainsi à une expérience de voyage plus sereine et agréable pour tous.

Tout comme la rue, un aéroport est un lieu public. De ce fait, filmer ou photographier dans un aéroport n'est soumis à aucune autorisation.

Rafik Adili

