Aux Comores, ce n’est pas seulement la justice qui s’effondre, mais aussi l’éducation, qui crie désespérément au secours





Azali et Bacar Mvoulana, ministre de l'éducation

La menace du ministre de l'Éducation nationale de fermer 24 écoles publiques par manque d'effectifs n'est pas une solution, c'est une défaite.





Au lieu de se contenter de menaces de fermeture et de discours stériles sur le sous-effectif, il est urgent de se poser une question fondamentale : pourquoi tant d’élèves abandonnent-ils l’école publique pour des établissements privés, souvent hors de portée de la majorité des parents ?





Ce phénomène n’est pas une fatalité. Il révèle la faillite d’un système qui, faute d’investissement et de volonté politique, laisse nos jeunes à la merci de l’inefficacité, de l’abandon et de l’injustice. Cette décision est un aveu d'échec et une insulte à la population, qui se démène pour offrir un avenir à ses enfants.





Les assises sur l’éducation, aussi nombreuses soient-elles, n’ont pas permis de répondre à cette question essentielle. La véritable réponse réside dans la qualité défaillante des enseignements publics, la dégradation des conditions d’apprentissage et le mépris affiché pour l’avenir de nos enfants.





Ces dysfonctionnements nourrissent un cercle vicieux : parents désespérés, enfants démoralisés, société fragilisée.





Ce qui est marrant, certains dignitaires du régime avancent des explications simplistes, évoquant une forme de « vantardise » de la part de certains grands comoriens qui choisiraient d’envoyer leurs enfants dans des écoles privées pour des raisons d’image, même s’ils n’en ont pas toujours les moyens, en comptant sur le soutien financier de leur famille dans la diaspora. Cette réponse simpliste fait comme si l’État avait déjà tout mis en œuvre pour attirer les élèves, alors que ces derniers préfèrent tout simplement le secteur privé.





Il est évident que ces raisons ne reflètent pas la véritable origine du désistement des élèves du secteur public au profit du privé.





La véritable raison réside dans la qualité défaillante de l’enseignement offert dans le secteur public, ainsi que dans les faibles résultats aux examens et des conditions indignes qui y prévalent, ce qui engendre chez les parents de Ngazidj un désintérêt croissant vis-à-vis de l’école publique, car ils refusent d’accepter que leurs enfants échouent.





Sinon, pourquoi les familles, même les plus modestes, se saignent-elles pour inscrire leurs enfants dans des écoles privées ? Ils se serrent la ceinture, non par vanité, mais parce qu'ils savent que la réussite de leurs enfants est le meilleur investissement qu'ils puissent faire. C'est un choix de survie.





À l'inverse, ceux qui inscrivent leurs enfants dans le système public le font souvent par manque d'alternatives. Ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Ils espèrent que l'école publique fournira au moins une éducation de base, même s'ils sont conscients de ses lacunes. Leur choix est dicté par la nécessité, et non par la conviction que le système public est à la hauteur.





Quand l’État se réveillera-t-il enfin ? Certes, maintenir ces écoles ouvertes engendre un coût financier conséquent, mais cela vaut la peine d’agir plutôt que de fermer, mais n’est-ce pas un investissement nécessaire ? Fermer ces établissements reviendrait à abandonner 1500 élèves à leur sort. Que deviendraient-ils après la fermeture de ces écoles ? Les laisseraient-ils à la rue, ou exigeraient-ils de leurs familles, souvent en difficulté, de se débrouiller sans aucune alternative crédible dans le privé ?





Est-ce cela, le rôle d’un État responsable ? Se désengager de ses devoirs fondamentaux, ou continuer à garantir l’accès à l’éducation pour tous, malgré les coûts, parce que c’est justement par l’éducation que se construit un avenir équitable et solidaire ?





Pour bien comprendre la faille de cet Etat qui n’assume pas ses responsabilités: alors que le gouvernement envisage de fermer des écoles à la Grande Comore pour cause de sous-effectifs, la réalité à Anjouan et Mohéli expose l'absurdité de cette politique. Dans ces îles, aucun établissement public n'est menacé de fermeture. Au contraire, tous souffrent d'un surpeuplement chronique et d'un manque criant de classes. L'État, loin d'assumer ses responsabilités, laisse ce problème persister, avec des conséquences dramatiques.





Le développement limité des écoles privées et conjugué à un taux élevé de pauvreté qui empêche de nombreux parents de financer les frais de scolarité dans le privé, conduit à un taux d’abandon scolaire supérieur à celui de la Grande Comore, menaçant l'avenir de toute une génération.





Bien que l'enseignement public y soit souvent perçu à Anjouan comme plus rigoureux, les autorités insulaires sont impuissantes face au manque de ressources. Contrairement à la Grande Comore, où la mobilisation locale et l’aide de la diaspora ont permis de soutenir de nombreux projets éducatifs, ces initiatives sont peu développées à Anjouan et à Mohéli., et sont donc laissées pour compte.





La situation est d'autant plus critique que ces régions ont un besoin urgent d'intervention de l'État pour remédier aux salles de classe surchargées, à la pénurie d'enseignants, aux infrastructures défaillantes et au manque de matériel.





Il est temps que l'État comorien assume ses responsabilités.





Le parti RDCE, fort de l'héritage de son président d'honneur, l'ancien gouverneur Mouigni Baraka Said Soilihi, met en garde contre la fermeture des écoles publiques. L'argument selon lequel les faibles effectifs engendrent un coût élevé par rapport au rendement est inacceptable. Dans un contexte de pauvreté croissante, l'État ne devrait pas encourager la prolifération des écoles privées. Au contraire, il doit rendre l'école publique attractive et conforme aux normes pour que les familles modestes puissent y scolariser leurs enfants sans difficulté, sans avoir à se tourner vers des établissements privés coûteux et sans aucun soutien financier public.





Le parti RDCE a défini un plan d'action clair pour l'éducation, estimant que la complexité de la situation économique et financière du pays ne justifie en aucun cas le renoncement. Son président d'honneur, Mouigni Baraka Said Soilihi, affirme qu'il est "possible de transformer notre système éducatif en adoptant des mesures claires et courageuses".





Pour le RDCE, l'État doit assumer ses responsabilités en mettant en œuvre les six propositions suivantes :





1. Revaloriser le métier d'enseignant. L'absentéisme chronique est une conséquence directe de salaires misérables. Un salaire de 75 000 FC est indécent et ne permet pas de vivre dignement. Une revalorisation significative des rémunérations, accompagnée d'un paiement régulier, est indispensable pour attirer et retenir les meilleurs talents.





2. Renforcer le rôle du ministère. Le ministère doit assurer un suivi rigoureux des absences et s'attaquer de manière proactive à l'ensemble des problèmes de l'école publique, en particulier dans les régions reculées où les défis sont les plus grands.





3. Repenser l'allocation des ressources. Anjouan et Mohéli souffrent d'un surpeuplement des classes et d'un manque cruel d'enseignants. Le gouvernement doit mettre en place une politique de répartition équitable des enseignants et investir davantage dans la construction d'infrastructures scolaires dans ces îles, comme l'ont déjà recommandé les assises sur l'éducation.





4. Investir dans la formation continue. La qualité de l'enseignement dépend de la compétence des formateurs. Il est urgent d'établir un programme de formation continue obligatoire pour tous les enseignants, publics comme privés, afin d'harmoniser les standards et d'améliorer les pratiques pédagogiques.





5. Engager la diaspora. La diaspora est une ressource essentielle, encore sous-exploitée à Anjouan et Mohéli. L'État doit créer une plateforme de partenariat pour canaliser son aide vers des projets éducatifs concrets, tels que la construction de classes, l'achat de matériel didactique ou le financement de bourses d'études.





6. Impliquer les communautés locales. Une plus grande implication des parents, des communautés et des acteurs locaux dans la gestion des écoles favorise un sentiment d'appartenance et de responsabilité. Cette démarche peut considérablement améliorer la fréquentation et la réussite scolaire des élèves.





Le RDCE conclut que la fermeture des écoles n'est pas une option, mais une trahison. Un État responsable investit dans son capital humain, il ne le sacrifie pas. Le parti appelle le gouvernement à retirer cette menace et à engager un véritable plan de sauvetage de l'école publique pour que chaque enfant comorien ait une chance égale de réussir.





Bureau politique du parti RDCE, section Auvergne-Rhône-Alpes

