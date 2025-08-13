Appel aux officiels anjouanais et à la société civile comorienne. Nous rappelons aux auteurs de cette initiative dangereuse, qui tentent de tromper la

Nous attirons l’attention des officiels anjouanais, mais aussi de l’ensemble de la société civile comorienne. Nous constatons une énième tentative flagrante de violation des droits de tous, orchestrée par le régime d’Azali et sa famille. Cette démarche hostile et provocatrice vise à se maintenir au pouvoir et à priver les Anjouanais du droit de présider l’Union, conformément aux accords de Fomboni. Nous attirons l’attention des officiels anjouanais, mais aussi de l’ensemble de la société civile comorienne. Nous constatons une énième tentative flagrante de violation des droits de tous, orchestrée par le régime d’Azali et sa famille. Cette démarche hostile et provocatrice vise à se maintenir au pouvoir et à priver les Anjouanais du droit de présider l’Union, conformément aux accords de Fomboni.





Nous rappelons aux auteurs de cette initiative dangereuse, qui tentent de tromper la population avec des slogans unificateurs et nationalistes sans que leurs actions le reflètent, que la paix aux Comores repose sur le respect de ces accords. Toute violation de ces derniers équivaudrait à œuvrer pour la fin de l’État comorien tel que nous le connaissons.





Nous mettons en garde les autorités comoriennes illégitimes contre toute tentative visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale. Nous lançons également un vibrant appel à la population comorienne pour une désobéissance civile afin d’empêcher la tenue de ce référendum, qui ne serait qu’une énième mascarade, dénuée de toute légitimité électorale.





Nous disposons d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, capables de répondre à toute forme de provocation et de protéger la dignité de nos îles et de nos citoyens. Il n’est jamais trop tard pour bien faire et nous osons espérer qu’aucun membre du cercle d’Azali n’est prêt à voir un bain de sang, ni à mettre en danger la nation comorienne.





Mouvement ECLA ( Engagement citoyen pour la libération d’Anjouan