Accident spectaculaire : Une voiture chute d'une falaise !

ACCIDENT SPECTACULAIRE. SAANDANI, ANJOUAN


Une voiture est tombée sous une falaise ce dimanche 17 août en fin de journée. Les uns racontent que le chauffeur, seul à bord, aurait confondu les pédales, croyant faire marche-arrière alors qu'il allait de l'avant.

Les autres affirment que le conducteur s'est trompé de pédales appuyant sur l'accélérateur alors qu'il pensait actionner les freins. Toujours est-il que ce dernier, blessé, est transféré à l'hôpital selon nos informations.

Photo : Voici l'état de la voiture accidentée ce dimanche 17 août en fin de journée à l'entrée de Bandrani Saandani, Anjouan. Pour rappel, le véhicule est tombée sous une falaise suite à une mauvaise manœuvre du conducteur qui, après un passage à l'hôpital, est rentré chez lui.

Dhoulkarnaine Youssouf

