Accident spectaculaire : Une voiture chute d'une falaise ! Pour rappel, le véhicule est tombée sous une falaise suite à une mauvaise manœuvre du condu

ACCIDENT SPECTACULAIRE. SAANDANI, ANJOUAN







Une voiture est tombée sous une falaise ce dimanche 17 août en fin de journée. Les uns racontent que le chauffeur, seul à bord, aurait confondu les pédales, croyant faire marche-arrière alors qu'il allait de l'avant. Une voiture est tombée sous une falaise ce dimanche 17 août en fin de journée. Les uns racontent que le chauffeur, seul à bord, aurait confondu les pédales, croyant faire marche-arrière alors qu'il allait de l'avant.





Les autres affirment que le conducteur s'est trompé de pédales appuyant sur l'accélérateur alors qu'il pensait actionner les freins. Toujours est-il que ce dernier, blessé, est transféré à l'hôpital selon nos informations.





Photo : Voici l'état de la voiture accidentée ce dimanche 17 août en fin de journée à l'entrée de Bandrani Saandani, Anjouan. Pour rappel, le véhicule est tombée sous une falaise suite à une mauvaise manœuvre du conducteur qui, après un passage à l'hôpital, est rentré chez lui.





Dhoulkarnaine Youssouf