France : Un jeune Mahorais de 31 ans tué à Clermont-Ferrand

Ce que l'on sait après la nouvelle agression mortelle au couteau survenue à Clermont-Ferrand







Un homme de 31 ans a été tué à l'arme blanche, lors d'une rixe survenue ce samedi 19 juillet, vers minuit, place du 1er-Mai, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), où plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées.





Une semaine jour pour jour après l'agression mortelle au couteau dont avait été victime un jeune militaire du 92e Régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand, rue Sainte-Claire, dans le centre-ville de la capitale auvergnate, un deuxième drame s'est noué ce samedi 19 juillet, vers minuit, place du 1er-Mai.





Les circonstances. Peu après minuit, un véhicule dépose deux hommes âgés de 31 et 34 ans devant le commissariat central clermontois, avenue de la République. Ils sont blessés à l'arme blanche. Le plus jeune est touché au thorax, tandis que le second présente plusieurs plaies dans le dos. Ils sont d'abord secourus par les policiers, qui leur prodiguent les premiers soins, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers et d'une équipe médicale du Smur clermontois.





Le plus jeune n'a pas survécu. La plus jeune des victimes, originaire de Mayotte et née en août 1993, est décédée des suites de ses blessures peu après son admission au CHU Gabriel-Montpied. Le second blessé, un Clermontois né en février 1991, est toujours hospitalisé, ce samedi matin, mais ses jours ne seraient pas en danger.





Meurtre et tentative de meurtre. Selon les premiers éléments dont disposent les policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS, ex-PJ) de Clermont-Ferrand, à qui le parquet clermontois a confié l'enquête (ouverte pour meurtre et tentative de meurtre), une rixe serait survenue sur le parking en asphalte de la place du 1er-Mai, où étaient rassemblées_presque comme tous les soirs_plusieurs centaines de personnes, depuis la fin de journée, ce vendredi.





Mais les circonstances dans lesquelles serait survenue cette altercation mortelle restent très floues. D'autant que le ou les agresseurs n'ont pas encore été identifiés, ni interpellés, ce samedi matin. Et que de très nombreux témoins potentiels de cette soirée chaotique et a priori très alcoolisée vont devoir être retrouvés et entendus par les enquêteurs.





Par Christian Lefèvre - L'Eveil