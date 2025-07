De la souveraineté nationale, à la tournante Anjouannaise !





Dire la vérité même si, elle est amère !







Loin de vexer les gens, ça n' est pas dans ma culture, ni dans mon éducation. Loin de vexer les gens, ça n' est pas dans ma culture, ni dans mon éducation.





Cependant, je voudrais comparer les mouvements sur l' engagement de l' indépendance qui manifestaient à l' extérieur du pays, pour que le pays soit libéré et les mouvements actuels qui manifestent en France, pour demander le départ d'un président qui est aux Comores.





Le vrai problème c'est quoi ? L' acquisition de toute bien, dans les mains d'une autre personne, obéit à des critères bien définis, selon les circonstances qui se présentent.





En effet, comment peut-on comprendre, que des gens, qui savent pertinemment, que dans le cadre de l' obtention des libérations des États, elles se font par la lutte, soit armée ou les grandes manifestations locales, au prix exorbitant de perte en vies humaines, comme sacrifice. Mais au contraire,ces leaders politiques sauvent leur vie, ils demandent au peuple de se sacrifier, pour venir après s'accaparer de la victoire et étaler leur règne.





C'est pourquoi, à mon humble avis, dire que j'ai besoin de quelque chose, ne suffit pas. Il faut lutter efficacement pour l'avoir. Cependant, jeter un slogan, attendre qu'une autre personne fasse le travail, en prenant tous les risques , s'il a réussi tu viens dire que c'est toi le premier qui a dit !





Alors là, il y a usurpation, en même temps de la malhonnêteté intellectuelle par la mauvaise foi.





Les vrais leaders politiques restent sur place, ils se mettent devant, ils prennent des risques. Certains arrivent, c'est leur chance. D' autres n' y arrivent pas c'est sont les martyrs. C'est ainsi qu'on fait la politique.





Il ne faut jamais, exposer les autres, sans que tu sois là. Ça s'appelle mourir pour son pays, Martyrs, héros ou Lâche. Pas d' autres termes.





Donc arrête d' attribuer à des personnes d'autres les victoires des gens.





Si on ne s' expose pas, on est appelé lâche ! On ne peut pas être appelé Héros !





Depuis les manifestations en France qui exigent un départ d'un président aux Comores, si avoir l' intention pourrait faire quelque chose, le président serait déjà parti.





Donc à la personne qui a osé proclamer l' indépendance aux risques et périls de sa vie, à lui le mérite, c'est lui le Héros et non d' autres.





Honneur au père de l'indépendance, le président Ahmed Abdallah Abderemane.





En ce terme, si quelqu'un veut s'accaparer de la tournante d' Anjouan, on n'a pas besoin des mouvements à l' extérieur du pays. Si quelqu'un ne vient pas aux Comores, c'est un lâche, si quelqu'un reste chez lui à la maison, attendre que les autres prennent des risques, c'est un lâche. Il ne faut pas venir après vouloir se partager le gâteau.





Il ne faut pas, s'accaparer des mérites des autres, l'honnêteté intellectuelle exige les consciences et les consciences exigent l' assurance d' une vérité incontournable et incontestable. Par là je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Comoriens.





Dr Abdou Ousseni Houmadi, médecin spécialiste en santé publique, ancien président de l'assemblée nationale, ancien ministre de la justice, de la fonction publique de la réforme administrative de droit de l'homme et des affaires Islamiques.