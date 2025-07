Assassinats, crimes économiques, corruption : les Comores sont en danger. La persistance et la tolérance des crimes économiques, la corruption, les dé

Assassinats, crimes économiques, corruption : les Comores sont en danger







Aux Comores, les violences ont déjà atteint un seuil très préoccupant .Elles ébranlent la société comorienne qui est dépourvue de toute politique pour prévenir et sanctionner les assassinats de tout genre , qui malheureusement , vont s'intensifier. Aux Comores, les violences ont déjà atteint un seuil très préoccupant .Elles ébranlent la société comorienne qui est dépourvue de toute politique pour prévenir et sanctionner les assassinats de tout genre , qui malheureusement , vont s'intensifier.





L'environnement immédiat des Comores s'y prête, il est criminogène. La persistance et la tolérance des crimes économiques, la corruption, les détournements massifs des deniers publics, l'anarchie et l'arbitraire sont des facteurs objectifs qui installent la pauvreté, la misère et affaiblissent le socle de nos valeurs. Ce contexte favorise aussi le passage à l'acte criminel.





Ce qui me semble le plus inquiétant est la démission de l'Etat et des forces vives , ils doivent déclencher la prise de conscience qui doit venir d'en haut. C'est une urgence absolue .

Les Comores sont en péril. Ressasissons nous pour sauver ce qui peut l'être.





Me Saïd LARIFOU, Avocat , Président du RIDJA-PACTEF