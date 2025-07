12,5 millions de dollars pour réhabiliter 12 kilomètres de routes plus sûres et résistantes au climat. Des routes plus sûres et plus résistantes pour.

Washington, 7 juillet 2025 — Les Comores vont réhabiliter 12 kilomètres de routes plus sûres et résistantes au climat, rétablissant une connectivité essentielle pour 13 000 personnes vivant dans l'une des zones les plus exposées aux cyclones du pays. Grâce à un financement additionnel de 12,5 millions de dollars accordé par l'Association internationale de développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale, le pays pourra achever le corridor stratégique reliant Mtsangadjou à Foumbouni. Ce tronçon renforcera la sécurité et facilitera l'accès des communautés côtières aux services essentiels.





« Le projet de relèvement et de résilience post-Kenneth est arrivé à un moment crucial pour aider les Comores à se relever après le passage du cyclone Kenneth. Aujourd’hui encore, le pays reste très exposé aux effets du changement climatique. Il est donc essentiel de continuer à renforcer les infrastructures pour mieux protéger les populations. Ce nouveau financement complète les efforts déjà engagés par le projet initial et d'autres partenaires, et contribuera à construire des routes plus solides, tout en renforçant la coopération régionale », déclare Boubacar-Sid Barry, Représentant résident de la Banque mondiale aux Comores.





Ce financement additionnel permettra d’élargir les actions du projet de relèvement et de résilience post-Kenneth aux Comores. Il contribuera à accélérer la reconstruction dans les zones touchées par le cyclone Kenneth, tout en renforçant leur protection face aux risques climatiques sur le long terme. Les routes concernées traversent des zones côtières basses, particulièrement exposées aux inondations, à l’érosion et à la montée du niveau de la mer. Tous les travaux seront réalisés selon le principe du « reconstruire en mieux », afin de garantir des infrastructures plus solides et plus durables face aux futurs chocs.





« Ce nouveau financement est opportun et stratégique », a déclaré Tahir Akbar, chef d’équipe du projet. « Il répond aux défis climatiques croissants auxquels les Comores sont confrontées, tout en soutenant la priorité du gouvernement : relier Foumbouni, capitale de la région sud, aux villes côtières de Mohoro, Bandamadji et Mtsangadjou, situées le long du corridor nord-sud de la RN3, à l’est du pays. »





Le cyclone tropical Kenneth a frappé les Comores en avril 2019, causant au moins sept morts, plus de 200 blessés, et des pertes estimées à 186 millions de dollars, soit près de 16 % du PIB national. En réponse, la Banque mondiale a lancé le Projet de relèvement et de résilience post-Kenneth, soutenu par la Facilité mondiale pour la réduction des catastrophes et le relèvement (GFDRR), qui a contribué à l'évaluation des dommages et des besoins et a aidé à jeter les bases du projet.





À ce jour, plus de 70 000 personnes ont bénéficié des efforts de reconstruction de logements et d’amélioration des quartiers. 55 maisons ont déjà été reconstruites, et les travaux pour les unités restantes devraient s’achever d’ici novembre 2025. Par ailleurs, sept kilomètres de routes sont en cours de réhabilitation et devraient être terminés d’ici juillet 2025.

