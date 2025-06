Causes ou conséquences ? Par quoi faut-il agir pour commencer et peut-être régler les problèmes ? Les drames qui se succèdent dans différents lieux de

Jeune poignardé à mort à Ndruani

A chaque fait divers banal ou dramatique, les politiciens en place depuis une trentaine ou une quarantaine d'années se précipitent sur les lieux pour montrer leurs larmes de crocodiles. Une partie de la population submergée par l'émotion légitime face à des agressions ou des meurtres, suit de façon légitime et logique les ministres ou président qui feignent d'oublier qu'ils sont au pouvoir. Et donc, responsables de ce qui se passe dans le pays. Tous ces dirigeants prônent la fermeté, par les mots évidemment, espérant que les citoyens électeurs ne se rappelleront pas qu'ils dirigent le pays depuis un paquet d'années.





L’inefficacité des dirigeants politiques les rend aveugles à toute solution à long terme. Les ministres ne sont plus que des commentateurs des faits divers. Dès qu’un évènement tragique survient, ils courent devant les médias pour asséner leur démagogie. Un pays qui ne prévoit plus, n’anticipe pas, s’affaiblit. Et, nous y sommes malheureusement.





Les drames qui se succèdent dans différents lieux depuis quelques temps, attendent des réponses réfléchies, basées sur la prévention au lieu du tout-répression. Si cette idéologie du tout-répressif fonctionnait, on l‘aurait su et reconnu depuis très longtemps. Les pays qui possèdent les lois les plus répressives ne sont pas ceux où la délinquance et les violences sont les plus bas.





Evidemment, une politique basée sur la prévention est plus longue à mettre en place et à donner des résultats probants. Elle nécessite une présence humaine sur le terrain. Ce qui n’est pas compatible avec les politiques libérales qui ne voient que les profits immédiats et une rentabilité maximale qui n’a pas lieu d’être dans le domaine social. Adjectif qui hérisse et irrite les capitalistes qui fracassent tout ce qui est humain depuis très longtemps.





Soidriddine Mohamed