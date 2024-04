Tristesse, colère et honte





Je viens d'apprendre que deux jeunes d'une vingtaine d'années de l'île de Maoré, décrétée unilatéralement département français, se retrouvaient sans solution d'avenir. Les autorités françaises représentées sur l'île par un préfet refusent de renouveler leurs titres de séjour.





J’ai connu ces deux jeunes lorsque je travaillais sur l’île comme enseignant. Ibrahim est né d’un père comorien-français et d’une mère comorienne-comorienne. Soulaimane possède deux parents comorien-comoriens, il vit sur le territoire depuis deux décennies. Le premier, élève consciencieux et sérieux a obtenu facilement son bac après des études secondaires sans difficulté. Le second moins scolaire, essaie de s’insérer dans la société grâce à des contrats de travail très courts et précaires.





A cause de ces élans stoppés et brisés, la tristesse, la colère et la honte m’étreignent. Pas cette tristesse en attente d’apitoiement. Pas cette colère irraisonnée, mais celle qui engendre la révolte à cause du dégoût de cette politique répressive qui broie ces deux jeunes et plusieurs centaines ou milliers d’autres. Cette politique à très courte vue, qui ne fait pas confiance à la jeunesse et à la force de l’éducation. Cette politique spectacle, au jour le jour, qui pousse des ministres, des députés ou autres, à rivaliser d’invectives ou de petites phrases afin d’être visibles sur les médias.





J’ai honte, peut-être peur aussi. Tous ces jeunes privés d’avenir représentent une armée silencieuse ou bruyante de révoltés, pas de délinquants. Un jour, ils ne se cacheront plus, ils exprimeront leur colère avec leurs moyens. Ils seront alors montrés d’un doigt vengeur, réprimés, blessés ou tués alors que les frais responsables seront invités sur les plateaux de télévision et paraphraseront leurs répétitifs discours remplis d’inhumanité.





Soidriddine Mohamed