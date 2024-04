Lancement de la campagne « invest in Moroni» par la commune de Moroni à l’attention de la diaspora. Ce dispositif vise à accompagner 100 villes africa

Communiqué de presse : lancement de la campagne « invest in Moroni» par la commune de Moroni à l’attention de la diaspora.





La commune de Moroni fait partie des premières villes africaines à initier le programme « Invest in diaspora », créé par la startup Impact Diaspora avec le soutien de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF). Ce dispositif vise à accompagner 100 villes africaines dans 24 pays, en matière de mobilisation de leur diaspora via le digital.





La diaspora, notre principal atout pour l’avenir





Sollicité début décembre par les organisateurs, Abdoulfatah Saïd Mohamed, Maire de Moroni a répondu avec force et enthousiasme en ses termes : « La diaspora comorienne est une fierté nationale et notre principal atout pour l’avenir ! A Moroni, nous mesurons particulièrement la forte implication de la diaspora originaire de la région en soutient à leur famille et leur communauté. Pour accélérer le développement de la ville, notre priorité est aujourd’hui de mieux nous connecter à la diaspora pour en libérer tous les potentiels : investisseurs, compétences, réseaux d’influence… »





Une campagne digitale impliquant même les familles





Elaborée depuis des semaines avec les services de la Mairie, la campagne « Invest in Moroni» sera lancée début avril. Concrètement, une « landing page » optimisée pour la diaspora, va être diffusée massivement via des influenceurs, associations, citoyens, cadres de la mairie, médias… Sur cette page web, les Comoriens de l’étranger découvriront les besoins de la mairie, les opportunités et facilités offertes par l’institution tout en étant incités à passer à l’action. Coté Mairie, une équipe dédiée sera là pour répondre en toute réactivité aux sollicitations de la diaspora.





Pour participer à cette campagne citoyenne, il suffit à chacun de partager le lien ci-dessous sur ses communautés digitales : FB, Linkedin, WhatsApp… Nous y reviendrons.