Le projet architectural du CHU El-Maarouf vient de voir le soleil, nous vous rappelons que cet centre hospitalier reference Universitaire est élaboré autour d'un bâtiment de six étages, en quatre blocs et [650] lits comprenant des locaux d'accueil et d'admission, des blocs opératoires, des chambres de soins pour les 33 spécialités de l'hôpital ainsi que des salles d'activités, des locaux logistique, parking et espaces verts. Le projet architectural du CHU El-Maarouf vient de voir le soleil, nous vous rappelons que cet centre hospitalier reference Universitaire est élaboré autour d'un bâtiment de six étages, en quatre blocs et [650] lits comprenant des locaux d'accueil et d'admission, des blocs opératoires, des chambres de soins pour les 33 spécialités de l'hôpital ainsi que des salles d'activités, des locaux logistique, parking et espaces verts.





Offre de soins : 6 pôles, 33 spécialités, 650 lits assurances médicale généralisée pour le prise en charge des soins.





La première composante porte sur la redynamisatoin du projet médical d'El Maarouf.

L'offre de soins et services organisé autour de six pôles. Chaque pôle est structuré en service.

Chaque service sera dirigé par une équipe médicale de 3 personnes au minimum.





- Le pôle de médecine d'urgence et de réanimation composé de 4 service : des urgences, des Brûlés, réanimation et service d'anesthésie.





- Le pôle Tête et Cou : composé de trois service

Ophtalmologie, ORL, Odonto-stomatologie





- Le pôle des disciplines chirurgicales composé de six services : chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique et traumatologie, urologie, chirurgie infantile, neurochirurgie et le bloc opératoire.





- Le pôle de la médecine composé de six services : médecine interne, cardiologie, pneumo-phtisiologie, néphrologie et dialyse, santé mentale, dermatologie, gastroentérologie

Hématologie et Oncologie médicale, médecine préventive et médecine du travail, neurologie et médecine physique.





- Le pôle des disciplines mère-enfants composé de quatre service : gynécologie, obstétrique, pédiatrie, néonatalogie et réanimation néonatale.





- Le pôle des services d'exploitation médicale et la pharmacie composé de six services : imagerie médicale, laboratoire, centre de transfusion sanguine, anatomie pathologique et médecine légale, pharmacie hospitalière, kinésithérapie et rééducation fonctionnelle.





Ancrage Universitaire : mise en place d'un pôle d'enseignement, recherche et innovation, aceuil d'interne, encadrement, de médecine et ouverture d'une faculté de médecine

Merci Président Azali Assoumani homa wukaye





Radji Soulaimana