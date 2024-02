Camp militaire de Kandani : Le président Azali a remercié les forces de l'ordre

𝗔𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗦𝗼𝗻 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗔𝗭𝗔𝗟𝗜 𝗔𝘀𝘀𝗼𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶, 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹'𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗼𝗿𝗲𝘀, 𝗮̀ 𝗹'𝗔𝗿𝗺𝗲́𝗲 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗗𝗲́𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗽𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 (𝗔𝗡𝗗).







Le Président de la République a présenté, hier, ses voeux aux Officiers, Sous-officiers, Militaires du rang et Personnels civils de l'AND, ainsi qu'aux Garde-côtes, et aux Personnels de la Police Nationale et du COSEP, lors d'un discours prononcé depuis le camp militaire de Kandani.





Le Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, a saisi cette opportunité, pour renouveler aux Forces armées, la reconnaissance et la gratitude de la Patrie pour leurs efforts au service de la Nation et leur engagement dans la défense de la paix, de la sécurité et de la stabilité, « qui sont les bases du progrès de notre pays et du bien-être de sa population ».





Le Président a rappelé le rôle primordial des Forces de l’ordre, lors des dernières élections présidentielles et des Gouverneurs des îles, et a déclaré ce qui suit :





« Vous avez su assurer la sécurité et le maintien de l'ordre, avant, pendant et après les opérations électorales, en dépit des appels et du recours de certains de nos compatriotes, à la violence, à la haine et à la rébellion. Malgré les dérives post-électorales, qui ont malheureusement conduit à la mort d'un jeune, à la destruction et à l'incendie de plusieurs biens de l'État et de citoyens, vous avez accompli votre devoir en garantissant la protection de l'État et des citoyens, la sécurité des personnes et des biens, la protection de leur droit de circuler et de se rassembler, dans le cadre de la Loi ».





Lors de son allocution, le Chef de l’État a également salué le comportement exemplaire de la grande majorité des comoriens et comoriennes, « notamment les jeunes, les responsables politiques, religieux et les notables, qui ont accompli leur devoir citoyen et marqué leur refus de l'extrémisme et de la violence ». Beit-salam