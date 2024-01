La signification du chapelet dans les meetings présidentiels : Azali, un président qui unit prière et politique. Il exprime à la fois la volonté de co

Le président Azali Assoumani est connu pour sa pratique religieuse affirmée et son attachement au chapelet lors de ses meetings politiques. Cette particularité a suscité l'attention de nombreux observateurs, qui se demandent quel est le sens de cette pratique et comment elle s'inscrit dans l'exercice de sa fonction présidentielle.





Azali, qui est de confession musulmane, le chapelet revêt une signification profonde de dévotion et de spiritualité. En le portant et en l'utilisant lors de ses meetings, il montre ainsi publiquement sa foi et son engagement religieux. Le slogan "Azali reste, Ibrahim Mze rentre" est devenu emblématique de la présidence d'Azali Assoumani.





Il exprime à la fois la volonté de continuité dans la gouvernance du président Azali et le futur Gouverneur Ibrahim Mze.





Ce slogan reflète la complexité politique des Comores et les aspirations du peuple comorien à la fois pour le changement et pour la stabilité. En utilisant ce slogan, le président Azali tente de concilier ces deux aspirations et de rassembler le pays autour de son leadership.





Silim Mourid Ben Abdou