Le CRAN appelle les comoriens à se mobiliser pour dénoncer les crimes commis par le régime Azali

Le 21 novembre 2023 a eu lieu à Malouzini la rencontre entre les Cœlacanthes et le Ghana, en marge des éliminatoires, zone Afrique, pour la prochaine coupe du monde 2026 aux États-Unis d'Amérique.





Comme à l’accoutumée les comoriens se sont mobilisés et rendus au stade omnisports de Malouzini, pour soutenir leur équipe nationale de football. L’entrée au stade a connu l’irréparable, un citoyen comorien, fan de l’équipe nationale de football, a reçu une balle de l’armée nationale, qui a rendu sa vie très critique et obligé son évacuation vers la Tanzanie, où il décède quelques jours plus tard.





Il faut rappeler que ce genre d’actes ne sont pas étrangers pour les forces de « l’ordre », plusieurs actes barbares ont été commis par ces dernières, et aucune enquête judiciaire n’a été ouverte.





Le parti CRAN condamne avec la plus grande fermeté l’assassinat commis à l’encontre de notre patriote Fahad, et exige la lumière sur cette affaire. Il rappelle que le manque d’enquête, dans les affaires criminelles commises par l’armée, sous couvert des autorités, fait naître une haine entre les citoyens et les forces de « l’ordre ».





En conséquence, le parti CRAN appelle les citoyens comoriens à se mobiliser pour dénoncer les crimes commis par le régime en place en Union des Comores, en particulier les assassinats et les meurtres.





Le parti CRAN adresse ses sincères condoléances à tous les comoriens en général et à la famille de Fahd en particulier et se joint à eux dans ces moments très difficiles.





Paris, le 28/11/2023

Le bureau exécutif (France)