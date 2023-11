« J’encourage notre jeunesse à s’impliquer davantage dans l’agriculture »

DISCOURS DE S.E.M AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, Président en exercice de l’Union Africaine, A la Cérémonie d’Investiture et d’Inauguration Officielle de la Chambre d’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche dans le cadre du Projet PIDC.





Le samedi 04 novembre 2023





Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,





Assalam Anlaikum Wa Rahmatoullah Taanla Wa Barakatouh







C'est pour moi, un réel plaisir// de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie// d'Investiture et d'Inauguration officielles// de la Chambre d'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.





Je voudrais, alors et en premier lieu//, vous remercier tous, au nom du Gouvernement// et en mon nom personnel//, pour l’importance que vous accordez à cette cérémonie//, à travers votre présence parmi nous.





Je tiens, ensuite, à exprimer// mes sincères remerciements à nos partenaires au développement//, et en particulier, à la Banque Mondiale// pour son engagement et pour le soutien financier et technique// qu’elle ne cesse d’apporter à la promotion// des secteurs productifs de notre pays.





Je tiens, en outre, à rendre hommage// à tous les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs// qui, en dépit des difficultés rencontrés//, apportent une contribution vitale à l’équilibre de l’économie de notre pays.





Honorable assistance,

Mesdames et Messieurs,





La Chambre a tenu ses élections, le 22 août dernier//, un acte démocratique qui a donné aux agriculteurs et aux pêcheurs// le pouvoir de choisir, librement, leurs représentants//, auprès des pouvoirs publics et des partenaires//, pour défendre leurs intérêts.





Cette structure légale est nécessaire// car elle permet non seulement de valoriser les productions des communautés//, mais aussi de contribuer// à l’aménagement du territoire terrestre et maritime// et la protection de l’environnement.





J’adresse, alors, mes très vives et chaleureuses félicitations // au Président et aux membres de Bureau// de la Chambre// ainsi qu’ aux autres élus des chambres insulaires// pour leur brillante élection//, tout en leur assurant de notre accompagnement//, dans leurs actions// en faveur du développement de notre pays.





Je suis d’autant plus fier//, que cette cérémonie d’investiture// vient compléter les initiatives d’appui du Gouvernement// à la création et la mise en place de l’Union des Chambres d’Agriculture//, d’Elevage et de la Pêche.





Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs,





Depuis 2018//, date à laquelle, j'ai investi moi-même le premier bureau des élus//, la Chambre d’Agriculture, d’Elevage et de la Pêche// ne disposait pas d’un local mieux équipé// lui permettant de remplir parfaitement son rôle.





Aujourd’hui, grâce au projet PIDC// initié par le Gouvernement comorien// et financé par la Banque Mondiale//, cette institution dispose d’un bâtiment réhabilité et équipé//, aussi bien en mobiliers de bureaux// qu’en matériel informatique.





Cet appui du Gouvernement//, à travers le projet PIDC//, permettra à la Chambre d’Agriculture de mieux contribuer// au développement du secteur de l’Agriculture//, de l’Elevage et de la Pêche//, en offrant des prestations de haute valeur ajoutée//, aux opérateurs économiques et aux producteurs.





Il permettra aussi// d’améliorer la capacité et les services de l’institution//, pour mieux répondre aux besoins de nos agriculteurs//, éleveurs et pêcheurs.





Honorable assistance,





Notre politique sociale//, place l’agriculture, la pêche et l’élevage// au cœur de nos préoccupations majeures//, car ils sont les moteurs de la croissance économique// et de la réduction de la pauvreté dans notre pays.





Au-delà de représenter// une grande partie de notre richesse nationale//, ils ont le rôle primordial// de nourrir





constituent // une source de recettes importantes pour le pays.





Il est alors essentiel// que l’ensemble des Organisations Professionnelles Comoriennes//, qui sont conscientes de cette richesse//, se mobilisent pour accompagner la mise en œuvre// d’une politique de développement// économique et sociale de notre pays.





C’est ensemble// que nous relèverons ce défi//, grâce à vos qualités de leaders// dans les différents secteurs d’activités// qui soutiennent le développement//, la prospérité et le bien-être de nos populations.





Nous devons identifier// les facteurs qui freinent le développement// des productions agricoles et de la pêche// et y apporter ensemble des réponses//, en vue d’atteindre un objectif de croissance annuelle satisfaisant// du secteur agricole.





Honorable assistance,





La définition d’une politique volontariste// d’installation de jeunes agriculteurs et pêcheurs est importante//, car aujourd’hui// les acteurs agricoles sont vieillissants// et ils ne se renouvellent pas.





J’encourage alors notre jeunesse// à s’impliquer davantage dans ce secteur qui est porteur, car générateur de revenus, au lieu de compter sur une administration publique// fortement saturée.





Nous devons, dans cette perspective//, mettre en place un programme d’investissements publics renforcés// en faveur du secteur agricole et la pêche//, et renforcer l’attractivité des investissements privés, et j’exhorte nos partenaires//, à nous accompagner, comme à l’accoutumée//, dans la réalisation de cet objectif majeur.





Pour conclure//, j’exprime mes encouragements ainsi que mon soutien// et celui du Gouvernement// à Monsieur Abdillah Msaidié//, Président de la Chambre// ainsi qu’à tous les Elus.





A vous nos partenaires bi et multilatéraux//, je vous adresse nos remerciements// pour la bonne qualité de notre collaboration// développée jusqu’ici//, tout en émettant le vœu ardent// de voir ces liens si importants// se poursuivre et se raffermir encore davantage.





Je vous remercie.

Beit-salam