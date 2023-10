Azali serait-il lâché par la France ?







Une nouvelle très étonnante vient de tomber sur la toile. Le visa schengen est refusé au chef de la diplomatie comorienne et sa délégation de 5 personnes, et ce quelques semaines après l'humiliation du Gouverneur illégitime Anis Chamssidine qui s'est vu refuser son passage en France pour un voyage au Maroc sur la zone Sahara occidentale.





Au départ, l'on pouvait penser ou imaginer que le refus signifié à Anis pouvait avoir un lien avec son positionnement gênante sur la question cruciale de souveraineté liée à UWAMBUSHU. En effet, tout le monde a noté le courage de Aniss pour faire face à ce qui est jugé comme crime contre l'humanité par les accords de vienne qui interdit tout déplacement forcé d'une population sur son territoire national. Et c'est le cas pour l'opération initiée par Moussa Darmanin et appuyé par le Colonel Azali. Assoumani qui continue son œuvre habituel de service commandé contre les intérêts supérieurs de l'Union des COMORES.









le refus du visa du ministre de fait Dhoulkam et sa délégation augure et suscite notre curiosité intellectuelle. En revanche,augure et suscite notre curiosité intellectuelle.





Ministre subordonné du Quai d'Orsay, comment expliquer que celui dont la France a toléré la grosse affaire avec la sécurité sociale et la CAF française ait pu être empêché de séjourner en France ? Quelle grosse affaire pourrait être en cours de négociation en secret et qui pourrait expliquer cette pression française sur le Gouvernement de fait de Moroni? Sans trop s'hasarder l'on pourrait suspecter deux choses et éventuellement UWANBUSHU : La première chose pourrait être en rapport avec les élections, lesquelles la France aurait signifié son hostilité à un énième mandat du Colonel Azali Assoumani étant donné la situation géopolitique difficile en défaveur de la France sur son positionnement en Afrique. La deuxième chose serait évidemment en.rapport avec le gaz et Le pétrole qui seraient mis au menu des négociations pour en dissuader l'Etat français. Et d'ailleurs le vote de la loi devant renouveler le contrat sur le pétrole en est une des illustrations.





Face à une telle situation inédite qui interroge sur les accords de coopération diplomatique entre les Comores et la France, nous exigeons que les autorités Comoriennes expliquent au peuple ce qui se trame et se négocie en catimini. Un pays avec lequel l'on a signé des accords de coopération ne peut refuser un visa à une autorité SAUF s"il y a une forte crise consequente et justifiable. Il est inacceptable que le Gouvernement reste silencieux aussi bien sur le refus de visa de Anis Chamssiddine que sur celui de Dhoulkamal qui est la goutte d'eau de trop. Notre pays est-il encore souverain ou reste-t-il encore un département français ?





Aux Comoriennes et comoriens c"est l'heure du changement.





Ahmadou MZE SOILIHI