L'Art de la Résistance : Hommage à Monsieur Abou …

C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de notre cher ami et compagnon, Aboubacar Said Salim, affectueusement surnommé Monsieur Abou. Son départ laisse un vide immense dans nos cœurs, mais il laisse derrière lui un héritage de courage, de détermination et d'amitié inoubliable.

Aboubacar Said Salim était bien un ami pour nous ; il était un véritable compagnon de lutte, un homme dont la sincérité et la bonté étaient inégalées. Sa dévotion inlassable à la cause de laNation et son engagement indéfectible pour la justice et la liberté des Comores ont laissé une empreinte indélébile dans notre histoire collective.

Nous nous souviendrons toujours de Monsieur Abou comme d'un homme qui n'a pas fléchi devant l'adversité, un compagnon de détention qui a enduré l'indicible au camp de tortures de Voidjou avec une dignité remarquable pendant l'occupation des Comores par les mercenaires français de Bob Denard.

Dans le miroir de l'âme, nous contemplons aujourd'hui un homme, Monsieur Abou, un professeur de français, un écrivain et un poète, dont la plume était une baguette magique, transformant les mots en étoiles brillantes dans le ciel de la littérature.

Monsieur Abou était un maître des mots, un enchanteur de l'expression, un guide qui nous montrait comment tisser des rêves avec des lettres, comment donner vie aux émotions en encre et en vers.

Il était avant tout un poète dans l'âme, imprégnant chaque aspect de sa vie de cette beauté poétique, et cela se reflétait intensément dans ses mots. Il était un poète authentique. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de plonger dans les pages de "MUTSA MON AMOUR", je les invite à découvrir cette source précieuse d'inspiration ou à se hâter de s'en imprégner.

Il a étreint ma ville natale Mutsamudu avec un amour qui la transforma en sienne, façonnant ainsi un livre vibrant d'émotions, MUTSA MON AMOUR.

Alors, jeunes chercheurs de beauté dans les mots, ne cessez jamais d'explorer, d'écrire et de rêver. Puissiez-vous être inspirés par l'héritage lumineux de Monsieur Abou, et que vos propres mots deviennent des étoiles dans le firmament de la littérature. Continuez à écrire avec le cœur, à enseigner avec passion et à rêver avec audace, car c'est ainsi que nous honorerons la mémoire de cet homme, le professeur Abou.

En ces moments difficiles, nous prions pour que l'âme de Monsieur Abou trouve la paix éternelle. Qu’Allah accorde à son âme la tranquillité qu'il mérite après toutes les épreuves qu'il a traversées.

Nous demandons également à Allah de donner à sa famille et à ses proches la force nécessaire pour surmonter cette douloureuse épreuve.

Monsieur Abou restera toujours vivant dans nos mémoires, dans nos cœurs, et dans l'histoire de notre lutte. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures à poursuivre le combat pour un avenir meilleur, guidé par les valeurs qu'il chérissait tant.

Que la grâce d'Allah le pardonne de ses péchés, le couvre de Sa miséricorde infinie et lui réserve une place de choix dans Son vaste paradis. Amen.

Anli Yachourtu JAFFAR

03 septembre 2023