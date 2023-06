Eric Abidal est arrivé à Moroni. Sa visite témoigne de la reconnaissance de la qualité et du talent des athlètes locaux, et représente une opportunité



Eric Abidal est arrivé à Moroni. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Président de la Fédération de Football des Comores et les membres du Bureau Exécutif ainsi que le Conseiller du Chef de l'État chargé de la Jeunesse et des Sports.





Fédération de Football des Comores - FFC





Éric Abidal, champion d'Europe et ancien international français, sera reçu par le Ministre des Sports aux Comores





Les Comores s'apprêtent à accueillir une véritable légende du football demain, alors qu'Éric Abidal, champion d'Europe et ancien international français, arrivera à Moroni. Cette visite de marque a suscité une grande excitation parmi les fans de football du pays, et le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Djaanfar Salim Allaoui, aura l'honneur de recevoir ce grand joueur. Éric Abidal, qui a porté le maillot de l'équipe de France à 67 reprises entre 2004 et 2013, est connu pour sa participation à la finale de la Coupe du Monde 2006. Sa venue aux Comores revêt une signification particulière, car il est également converti à l'Islam et aura l'occasion de célébrer l'Aïd El-Adha avec la population comorienne. Rappelons que tout au long de sa carrière, Abidal a évolué dans des clubs de renom tels que Monaco, Lyon, Barcelone et l'Olympiakos.





Un honneur pour les Comores :





L'arrivée d'Éric Abidal aux Comores est un événement majeur pour le sport comorien. Sa visite témoigne de la reconnaissance de la qualité et du talent des athlètes locaux, et représente une opportunité unique de renforcer les liens entre la France et les Comores dans le domaine sportif. En tant que Ministre des Sports, Djaanfar Salim Allaoui s'est montré ravi de recevoir cette icône du football, et il est prévu qu'une cérémonie officielle soit organisée pour lui souhaiter la bienvenue et exprimer la gratitude du pays pour sa présence.





Un parcours légendaire :





La carrière d'Éric Abidal est marquée par des succès et des moments inoubliables. Ayant fait ses débuts professionnels à l'AS Monaco, il a ensuite rejoint l'Olympique Lyonnais où il a remporté plusieurs titres de champion de France. Cependant, c'est lors de son passage au FC Barcelone que le défenseur a atteint les sommets de sa carrière. Il a remporté de nombreux trophées, dont deux Ligues des Champions et quatre titres de champion d'Espagne, formant une défense solide aux côtés de Puyol, Piqué et Alves. Éric Abidal a également joué pour l'Olympiakos en Grèce, laissant une marque indélébile partout où il est passé.





Un ambassadeur du sport et de l'unité :





Au-delà de ses performances sur le terrain, Éric Abidal est reconnu pour son engagement en dehors du football. Sa conversion à l'Islam a renforcé les liens entre les communautés et a fait de lui un ambassadeur de l'unité et de la diversité. Sa visite aux Comores offre une occasion précieuse de partager son expérience et d'inspirer la jeune génération de sportifs comoriens à atteindre leurs objectifs.





