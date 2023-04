Mayotte : la brutalité et l’échec !





La justice a suspendu ce lundi l’évacuation et la démolition d’un bidonville prévue à Mayotte, pour laquelle 1800 forces de police et de gendarmerie sont mobilisées. Ce devait être la première d’une longue série d’opérations visant à expulser des Comoriens et Comoriennes présent.e.s à Mayotte.

Je veux adresser un message de soutien aux communautés mahoraises et comoriennes qui vivent aujourd’hui dans la peur et l’incompréhension. Je pense aussi à l’île de Ngazidja (Grande Comore), avec qui le Département de la Seine-Saint-Denis a noué des partenariats.





La méthode choisie par le Ministre de l’Intérieur, basée sur la force et la destruction, n’est pas admissible. Les propos d’un élu mahorais appelant, je cite, à « tuer » des Comoriens, sont profondément choquants et doivent être sanctionnés. Cela renforce un climat de xénophobie et de tension qui ne peut en aucun cas résoudre la crise que connaissent Mayotte et l’Union des Comores depuis les années 70.





La lutte contre la délinquance et contre l’habitat insalubre est un enjeu majeur à Mayotte, mais la réponse que la France doit apporter à cette crise ne peut pas être exclusivement sécuritaire. Il est urgent de tirer les leçons des échecs précédents (visas Balladur, départementalisation de Mayotte sous Sarkozy,…).





Le fait que notre pays entende expulser des personnes qui sont du même peuple, de la même ethnie, qui parlent la même langue, qui sont parfois issu.e.s des mêmes familles, pose de graves problèmes humanitaires et n’apporte par ailleurs aucune solution durable.





La recherche de solutions adaptées ne peut s’envisager que de manière globale pour Mayotte, avec son environnement c’est à dire avec l’archipel des Comores. Cette issue doit donc être concertée et équilibrée, dans l’apaisement et le respect des droits humains, pour le développement économique et démocratique de toute cette zone géographique.





Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis et Porte-parole du Parti Socialiste