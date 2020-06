SAMBI ET SES COMPLICES DOIVENT RENDRE L’ARGENT VOLÉ, L’EMPRISONNEMENT N’EST PAS UNE PEINE ASSEZ LOURDE POUR SES CRIMES





La période que le monde vient de traverser, qui n’est pas réellement terminée en fait mais dont on souhaite qu’elle se termine, est marquée au plan mondial par une effroyable pandémie qui a touché également l’archipel comorien.





Il est alors clairement apparu que les besoins de chaque pays en matière de santé, qu’il s’agisse de soins, de tests ou d’équipements ne feront que croitre avec le temps. En d’autres termes les besoins sont immenses et ne sont pas prêts de se tarir.





Les Comores n’échappent pas bien sûr à cette règle universelle, notre pays connait un déficit chronique en matière sanitaire, nous le constatons chaque jour, nos besoins d’ailleurs sont tout autant énormes en matière d’éducation, d’infrastructures, d’équipements sociaux, de prise en charge des plus fragiles et la liste et loin d’être exhaustive.





Dans ces conditions chaque jour plus douloureuses chaque euro compte, à chaque franc comorien correspond l’atténuation d’une douleur, actuellement prégnante, une douleur qu’en tout cas il ne faut pas oublier. Le peuple souffre. Dans ces conditions tous les détournements de fonds publics sont criminels et doivent être sanctionnés. C’est le gage que nous devons au devoir de bonne gouvernance.





Cette période a permis au plus grand nombre d’êtres humains à travers la planète de comprendre que le monde de demain devait à tout prix promouvoir les valeurs fondamentales afin que tous nos enfants, tous les hommes et les femmes bénéficient du maximum des atouts possibles.





Le corollaire est simple, éclatant. Les moyens comoriens étant limités, aucun franc ne doit disparaitre des caisses de l’Etat. Il faut de l’indécence pour prétendre le contraire. Comment pourrait on accepter qu’un homme qui exerce les fonctions de chef de l’état, c’est-à-dire la magistrature suprême, ne soit pas responsable de centaines et de centaines de millions de dollars qui représentent additionnées les unes aux autres bien plus que le budget ordinaire du pays ? Ce n’est pas possible, bien sûr il y a eu des complices mais Sambi est coupable au premier chef et il doit être jugé, il doit rendre ce qu’il a volé et contribuer activement à dénouer l’entrelacs de complicités par la mise à jour de tous ces montages.





Le scandale est énorme, le préjudice comorien est considérable. Le vol est tel qu’il ne peut pas s’en tirer comme ça. Personne ne peut pardonner une telle forfaiture. Si aujourd’hui certains demandent sa grâce et implorent le pardon, il ne faut pas omettre de rappeler qu’il est loin d’avoir payé pour ses crimes de corruption, les pires de tous jamais commis aux Comores et sans doute dans le monde si on les rapporte à la population.





LA JUSTICE EST MARQUÉE PAR UNE CARACTÉRISTIQUE ESSENTIELLE, CELLE DE LA RIGUEUR QUI EXCLUT LES RETOURS EN ARRIÈRE, LES PAS DE DEUX QUI EN SONT LA NÉGATION. L’ETAT NE PEUT PAS ABSOUDRE SAMBI ET SES COMPLICES. LE SIGNAL SERAIT ALORS CELUI D’UN PAYS ABANDONNÉ À UNE CORRUPTION SANS LIMITES. LE PEUPLE EST UNE VCTIME QUI RÉCLAME JUSTICE. IL EST DANS SON DROIT LE PLUS ÉLÉMENTAIRE.





SAMBI ET SES COMPLICES DOIVENT RENDRE L’ARGENT VOLÉ, L’EMPRISONNEMENT N’EST PAS UNE PEINE ASSEZ LOURDE POUR LEURS CRIMES, IL N’Y A PAS D’ÉCHAPPATOIRE.





Saïd Hilali