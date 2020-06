Rencontre entre le ministre de l’énergie et le gouverneur de Ndzuani : projet solaire, hydraulique et harmonisation de la Sonelec au menu...

Rencontre entre le ministre de l’énergie et le gouverneur de Ndzuani : projet solaire, hydraulique et harmonisation de la Sonelec au menu





Arrivé cet après-midi dans l’île de Ndzuani pour constater et assurer le suivi et l’avancement des différents chantiers énergétiques (solaire et hydraulique) et ce, en compagnie de la direction générale de la Sonelec, le ministre de l’économie, des investissements et de l’énergie, Houmed Msaidié a rencontré le gouverneur de l’île, Anissi Chamsidine et des techniciens en énergie d’Eda.





Au menu des discussions, faire en sorte que les responsables de la Sonelec parviennent à harmoniser le fonctionnement au niveau administratif, financier et dans la gestion des ressources humaines entre la Sonelec et Eda aux fins d’en finir avec les divergences et les deux appellations pour une même société.





Le ministre de l’énergie a également abordé la question des projets solaires et hydrauliques dans le but d’assurer le mix énergétique dans l’île. Concernant la production en énergie solaire, Houmed Msaidié a mis l’accent sur la diminution des dépenses qu’un tel projet peut engendrer, la possibilité d’accroître la satisfaction des besoins en énergie pour la population sans oublier le volet environnemental.





S’agissant des projets hydrauliques, le ministre a expliqué au gouverneur que les partenaires sont disposés à accompagner la réhabilitation des projets de Bambao Mtsanga, Pomoni, Ongoni et Lingoni avant d’engager des investissements conséquents pour de projets de grande envergure.





De son côté, le gouverneur de l’île, Anissi Chamsidine a reconnu la pertinence de tels projets pour en finir avec les problèmes énergétiques. Il a insisté sur le fait que l’hydroélectricité ne nécessite pas des révisions à moyen terme et il a laissé entendre que ce projet hydraulique peut fournir jusqu’à 4 mégawatts.





Ministère de l’Economie et de l’Energie