Le Gouverneur Fazul a souhaité la bienvenue au président Azali et l'a remercié pour la fréquence de ses visites dans l'île

Le Chef de l’Etat à Mwali participe à une réunion technique du comité scientifique et de la coordination insulaire





Arrivé à Mwali ce vendredi midi, le Président de la République, accompagné entre autres du Président de l'assemblée de l'Union et du Gouverneur de l'île, a aussitôt visité la Pharmacie Ocopharma où il a été accueilli par les responsables de la structure qui lui ont présenté l'état des stocks de médicaments et des produits et matériels d'hygiène et de protection disponible, dans le cadre de la riposte à la Covid-19.





Le Chef de l'Etat a ensuite participé à une réunion technique du comité scientifique et de la coordination insulaire de Mwali, en charge de la lutte contre la Covid-19, en présence du Président de l'Assemblée nationale, du Gouverneur de l’Île, du ministre de l'économie, coordonnateur de la lutte contre le coronavirus, de la Ministre de la santé et de plusieurs autres personnalités.





Au cours de cette réunion, le Gouverneur Mohamed Fazul a souhaité la bienvenue au Chef de l'Etat et l'a remercié pour la fréquence de ses visites dans l'île. Le comité technique a salué cette cinquième participation du Président Azali à des travaux de leur structure et présenté le résumé de la situation de la Covid-19 dans le pays et dans l'île.





Au niveau de Mwali, parmi les 20 cas de COVID19 enregistrés, 15 sont guéris et aucun malade n'est actuellement en détresse respiratoire, tout comme au niveau national.





Il a salué l'engagement du Chef de l'Etat dans la lutte engagée contre le Coronavirus et pour ses encouragements au corps médical et des personnels de la santé et, en particulier, la prime exceptionnelle qui a été accordée aux agents en première ligne de la lutte contre la pandémie.





Il a précisé que, grâce à l'appui du Chef de l'Etat, le centre hospitalier de Fomboni dispose désormais de respirateurs et des autres matériels d'hygiène et de protection ainsi que des produits de traitement des malades. Le Directeur de la santé a ajouté qu'une tournée a été effectuée au niveau des Administrations, des entreprises et des sociétés d'État pour dépister les personnels, par prévention.





Après plus d'une heure de débat et d'échanges, marqués par les interventions du Dr Hafidhou, du coordinateur de l'union dans l'île, du Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, du coordinateur national et de la ministre de la santé, le Président Azali a remercié les coordinations nationale et insulaires et salué leur engagement, leurs actions et leur efficacité sur le terrain.





Il a mis l'accent sur la rentrée scolaire du 1er juillet 2020. A ce sujet, le Président de la République a appelé tous les acteurs engagés dans la lutte contre la Covid-19 à redoubler d'efforts et de vigilance pour consolider les résultats déjà enregistrés afin de favoriser la levée progressive des mesures en cours et permettre que cette rentrée scolaire s'effectue dans les meilleures conditions possibles et que la reprise des activités, la remise en œuvre des projet de développement et la relance économique soient envisageables et effectifs dans les semaines et mois à venir. ©Beit-salam