Ministère des Finances : La Contrôleuse des Finances se place au-dessus de la loi !

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE DOSSIER D’ABDOU EL KARIM ALI BOINA





Encore un abus de pouvoir vient d’être constaté au Ministère de Finance. La Contrôleuse des Finances Madame Hadidja Ali Abdou se place au-dessus de la loi pour déstabiliser et transgresser les lois de la République.





La loi oblige en matière de sanction qu’il ait 3 éléments (légale -matériel - moral) aucun élément n’a été justifié.





La loi oblige en matière de suspension qu’il ait une note portant au minimum les mentions suivantes :





- L’acte par lequel l’accusé est reproché ;

- Le nom de la personne accusé

- Et la mention suspension





Cette note n’existe pas et n’a jamais existé.





Madame la Contrôleuse vient d’adresser une note de service portant n°20-/MFBSB/DGCF à la Directrice de la FOP pour suspendre le salaire de Abdou El Karim Ali Boina sans pour autant savoir qu’il n’existe pas une note de suspension. Il ‘agit là d’un abus de pouvoir lui ramenant à une sanction de deuxième degré ?





Qui est censé prendre cette décision ?





L’article 87 du statut de la FOP dernier alinéa nous dit : « Toutes ces sanctions de 2ème degré sont prises après avis obligatoire de la Commission Administrative Paritaire statuant en Conseil de Discipline ». Ce qui n’est pas le cas.





Que dit la loi en matière de suspension ?





Article 98 du statut de la FOP: « Toute sanction doit être motivée, notifiée au fonctionnaire et versée à son dossier ». J’interpelle à ce point pour ceux et celles qui voudrez bien défendre l’indéfendable de se conformer à la loi et non à l’arbitraire.





Nous sommes convaincu que non seulement Madame la Contrôleuse méconnait la loi, Mais elle va au-delà jusqu’à prendre la place de la Commission Administrative Paritaire statuant en conseil de discipline. Par conséquent elle n’est pas la bonne personne à pouvoir statuée. Elle peut suspendre mais elle ne peut pas juger en même temps.





Que dit la loi en ce sens ?





Article 100 du statut de la FOP stipule: « Toute sanction non prévue par le présent statut et toute sanction infligée par une autorité non compétente sont nulles et de nul effet ».





N’est-il pas temps de comprendre que personne n’est au-dessus de la loi ? N’est-il pas temps de comprendre que lesactes d'intimidations, de harcèlements moraux, de menaces, de chantages, non pas de place dans notre société ?





Plus la démocratie s’étiole, plus la barbarie se rapproche, plus ce couple se distend et plus les attitudes transgressives sont reconnues comme des actes de résistance légitime. J’aurais cru que la notion d’égalité, de légitimité devrait être l’ambition première de ceux qui sont supposés incarner l’intérêt général dans une démocratie. Hélas les despotes n’ont pas cette préoccupation.





El Amir Abdou