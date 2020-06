Mayotte : le corps découvert aux Badamiers est-il celui du jeune Anjouanais ?

Le Procureur de Mayotte a fait l'objet d'injures raciales dans le cadre de cette affaire. Une autopsie du corps devrait avoir lieu. (Photo Yohan Deleu)

Un corps en état de décomposition aurait été retrouvé aux Badamiers à Mayotte hier matin, à l’endroit précis où un jeune homme a été kidnappé et battu il y a plus d’un mois, par un groupe de jeunes qui ont mené une expédition punitive. Une affaire à rebondissements pour laquelle le Procureur de Mayotte a été victime d’injures raciales. La famille de la victime vit aujourd’hui cachée.





Cette affaire à rebondissements a commencé il y a plus d’un mois de cela maintenant, quand un jeune âgé de 23 ans et d’origine Anjouanaise, se faisait kidnapper et était sauvagement battu par un groupe de jeunes Mahorais venus se venger. Elle pourrait se poursuivre ce mardi, puisqu’un corps en état de décomposition aurait été découvert sur la plage des Badamiers hier, à l’endroit même où a été battue la victime. Les gendarmes étaient sur place, à Petite-terre. Une autopsie du corps devrait, selon toute vraisemblance, avoir lieu rapidement.





La famille attend des réponses, alors qu’elle se cache, quelque part à Mayotte. La mère de ce jeune Anjouanais, victime depuis les faits de menaces et d’intimidations, a dû fuir. Selon nos informations, sa maison aurait été brûlée au lendemain des faits. Ses autres enfants auraient été obligés de partir précipitamment, sans savoir où ils allaient.





Il faut savoir que la colère de la population face à une certaine délinquance se traduit de plus en plus par la création de collectifs privés et de brigades, qui mènent de véritables expéditions punitives, avant de faire appel à la Justice. Quelques jours après cet enlèvement, deux des trois kidnappeurs ont été placés en garde à vue.





Ressortis libres sous les applaudissements





Seulement voilà, malgré la mise en examen de ces deux hommes à la fin du mois de mai, aucun enquêteur n’a pu confirmer si la victime était ou non décédée, dans la mesure où son corps n’avait pas été retrouvé. Celui qui a été découvert ce lundi matin pourrait donc être le corps que les enquêteurs cherchent. Des réponses arriveront vite.





À l’issue de quelques aveux, ces deux hommes ont en tout cas été mis en examen des chefs de violences, enlèvement et séquestration en vue de commettre un crime ou un délit. Ils encourent trente ans de réclusion criminelle. Ils sont sortis libres et ont été placés sous contrôle judiciaire, devant une foule qui n’a cessé de les applaudir. Dans le même temps, le procureur de Mamoudzou, comme le relatait le Quotidien ce mercredi 3 juin a été victime de nombreuses injures raciales. Denis Chausserie-Laprée, procureur de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dont dépend la juridiction de Mayotte, avait annoncé une enquête pour « identifier et poursuivre » les auteurs de ces attaques et injures.



Par Claire Labonne ©Lequotidien.re