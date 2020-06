Des comoriens bloqués à Madagascar cassent les vitres des fenêtres de l'Ambassade

Communiqué de la commission chargé du suivi du rapatriement des comoriens bloqués à Madagascar

Nous sommes informés de la casse des vitres des fenêtres de l'ambassade des Comores à Madagascar ce matin par quelques compatriotes comoriens en colère.Malgré l'annulation du rassemblement qui devrait se tenir aujourd'hui jeudi 11 juin 2020 en face de l'ambassade, quelques compatriotes non satisfait de la décision, se sont rendu sur les lieux et ont cassé les vitres des fenêtres de l'enceinte.Au nom de la commission chargé du suivi du rapatriement des comoriens bloqués à Madagascar condamnons avec la plus grande fermeté cet acte non contrôlé et appelons au calme et à la sérénité dans la revendication de nos droits.