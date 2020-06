Madagascar : 40 nouveaux cas de Covid-19 à Toamasina et Antananarivo

Antananarivo et Toamasina semblent concourir dans l’arène du coronavirus. Quarante (40) nouveaux cas viennent d’être localisés dans ces deux villes, jeudi dernier, selon le rapport du Centre CCO-Covid-19, hier. Ces nouveaux cas ont été trouvés sur deux cent quatre-vingt-quinze (295) tests virologiques effectués par deux laboratoires d’analyse.





« L’Institut Pasteur de Madagascar et son laboratoire mobile à Toamasina ont découvert dix (10) nouvelles contaminations dont huit (08) cas recensés à Antananarivo et deux (02) à Toamasina sur les deux cent-quinze (215) tests virologiques effectués. Pour sa part, le Centre d’infectiologie Charles Mérieux (CICM) d’Ankatso a fait quatre-vingt (80) analyses de prélèvements et a trouvé trente (30) personnes contaminées, toutes à Toamasina et à Antananarivo », selon la professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre CCO-Covid-19.





Avec ces derniers effectifs, le nombre total des cas positifs à Madagascar s’élève à mille quatre cent quarante-trois (1 443), depuis l’entrée de cette maladie dans la Grande Ile.





La région Atsinanana détient le plus grand nombre de cas dans toute l’Ile, mais l’effectif de la région Analamanga commence à s’accroître de plus en plus, dont les cas se disséminent dans les quartiers les plus populeux comme entre autres Manjakaray, Soanierana, Namontana, Andohatapenaka, Malaza Ampitatafika, Anjanahary.





Trente-cinq malades guéris





Par ailleurs, le nombre de cas de guérison ne cesse non plus de s’accroître, semblant aussi rivaliser avec la contamination. La professeure a annoncé trente-cinq (35) personnes guéries du Covid-19, dont dix (10) ont quitté le Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta de Befelatanana, deux (02) guéris au CHU d’Andohatapenaka et vingt-trois (23) guéries dans la région Atsinanana.





Le nombre total des malades guéris à Madagascar est de quatre cent quatre-vingt-dix-huit (498), chiffre très proche de la barre des cinq-cents (500) cas de guérison. Les malades sous traitement dans les sites de prise en charge de la maladie dans tout Madagascar sont de neuf cent trente-trois (933).





D’autre part, le nombre de personnes présentant la forme grave de la maladie, en l’occurrence les malades en difficulté respiratoire, a connu une diminution. Il ne reste que six (06) malades avec cette forme grave, dont un au CHU de Befelatanana, quatre (04) au CHU de Morafeno, Toamasina et un au CHU d’Analankininina.





Le nombre de dépistages du Covid-19 réalisés par les laboratoires du 19 mars au 17 juin est dix-sept mille neuf-cinq (17 905).