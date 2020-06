M. Azali Assoumani, le meilleur président des Comores des 4 dernières décennies

M. Azali Assoumani est le meilleur président des Comores au cours des quatre dernières décennies. Voici son bilan.





Il ne faut pas, dans tous les cas, aller contre l’évidence que le président Azali Assoumani est un bon vivant, un homme d’Etat ayant sans doute de moral d’acier, des convictions pragmatiques, des principes et des valeurs fondamentaux.



De façon très large, il serait donc souhaitable de mettre à plat un tableau synoptique afin que les comoriens avertis puissent retenir et concevoir les réalisations mises en œuvre par le chef de l’Etat, son auguste et éminence M.Azali Assoumani.





De ce fait, les préoccupations majeures mises en jeu par le Chef des Armées et garant des Institutions reposent sur plusieurs volets que l’on peut les sérier comme suit : promouvoir un développement pérenne et une prospérité économique à grande échelle, lutter à outrance contre la corruption à tous azimuts, et de faire les Comores, un pays émergent vers l’horizon 2030.



Afin d’éviter de procéder à des verbiages oiseux et contre-productifs, il importe que vous gardiez à l’esprit les réalisations effectuées grâce à la volonté manifeste du président de la République.





Sur ce, il ne s’agit pas des projets chimériques, ni des constructions de château en Espagne, mais des accomplissements tangibles qui ont amélioré significativement le pouvoir d’achat des Comoriens. Par souci d’exhaustivité, il nous paraît utile de faire un tour d’horizon de manière concise les plans de bataille mis en exécution par le président Azali Assoumani:



Le père de la réconciliation nationale (accord cadre de Fomboni)

Le fondateur de l’Université des Comores

La réduction excessive des frais des inscriptions des étudiants

La baisse des prix des denrées alimentaires (pétrole, riz etc.)

L’organisation des élections aux Comores sans l’aide des pays étrangers ou partenaires

Le versement régulier des salaires des fonctionnaires sans quémander au Qatar

La stabilité d’électricité d’au moins trois ans

La construction en cours de l’hôpital El-marouf

La construction des routes Dindrini vers Ligoni (Anjouan)

La construction des routes Ouani vers Domoni (Anjouan)

La construction de route Moroni-Mitsamihouli

La construction en cours de route Moroni-Foubouni vers M’bamdjini

La construction de central de panneau solaire de 4 Méga Watt (Pomoni-Anjouan)

L’augmentation de prix de la vanille, fleurs d’ylang ylang et revalorisation des agriculteurs.

La validation des opérateurs de télécommunications aux Comores (Comores Télécom et Telma, l’accès libre et illimité des connexions internet

Le respect de la démocratie et la liberté d’expression etc.

Que vous plaise ou non, le président Azali Assoumani est le meilleur président de notre Histoire contemporaine, et par son actif en matière de développement, il arrivera à port pour construire à chaux et ciment notre Nation qui a été ruinée par les voleurs de la citoyenneté comorienne.





BACAR Azihar Abdou, Marseille