L’engagement, un geste de foi et d’égoïsme





On dit : « Il arrive que le courage saute de génération. Si tel est le cas, c’est la génération suivante qui paye le prix de la lâcheté de la précédente », Sud des États-Unis.





Il aurait dit : « Si vous êtes témoin d’un abus, dénoncez le par votre main (la force); incapable? Par votre bouche (ne pas garder le silence); Incapable? par votre indignation. La dernière option est une marque de faiblesse de la foi », Muhammad, Prophète des musulmans (traduction libre).





Il est dit dans un rappel à l’ordre : « David, nous avons fait de toi un représentant sur terre alors tu dois juger en équité... », Coran 38-26.





Dieu somme David de mener des procès justes et équitables. Juste et équitable (Adle et kistwass), les deux mots qui caractérisent un État de droit. Voyez-vous, il ne s’agit pas de copier le premier amendement de la constitution américaine ou la charte canadienne des droits et libertés mais de rester fidèle à un principe qui fait partie de notre identité et de nos valeurs. Un héritage qui a traversé les siècles. Juste et équitable dans le fond (la matière) et la forme (la procédure). Nous sommes nombreux à réclamer non pas l’impunité mais la tenue de procès juste et équitable et à défaut de libérer les détenus. Involontairement, nous sommes des héritiers de David et de Muhammad.





Les propos de Muhammad sont intéressants en ce sens qu’il établit une hiérarchie dans notre engagement face à l’abus et l’injustice. A priori, nous devrions user de la force pour faire cesser immédiatement tout geste d’abus dont nous sommes témoins. C’est très juste dans les cas d’imminence. Cependant et du fait du contrat social, nous avons tous renoncé à l’utilisation de la force pour la confier à des institutions légitimes (police, armée, justice…). Quand les institutions légitimes ne protègentpas (car inefficaces, laxistes ou corrompues), la question de l’utilisation de la force par les particuliers devient un sujet légitime en droit et en foi. Une société devrait tout faire pour ne pas en arriver là.





Que devraient faire les enfants de faysoil, Moutu, Combo, Sambi, Idi Boina? Ces personnes n’ont pas bénéficié de procès justes et équitables. Il ne s’agit pas d’un appel à la vengeance mais d’un rappel des fondements du contrat social dans la lecture de Muhammad et des lumières. Les personnes qui jouent avec le contrat social sont entrain de légitimer une option que Muhammad lui-même a considérée comme légitime. C’est extrêmement préoccupant.





Les tribunaux (première instance, cour d’appel et cour suprême) doivent faire attention car leurs agissements peuvent délégitimer la renonciation de l’utilisation de la force par les particuliers. Il est extrêmement choquant de voir le lynchage à Domoni-Anjouan de cet individu accusé de pédophile. Les agissements (libération, en dehors de toute procédure, de personnes condamnées pour pédophilie) des juges favorisent ces pratiques bien que fondamentalement abjectes. La beauté du droit réside dans sa vocation à rendre justice aux victimes tout en protégeant les coupables du lynchage public. La peine a vocation à être individualisée, proportionnelle et éducative.





Une fois qu’on a renoncé à l’utilisation de la force par les individus, du fait du contrat social, il nous reste la parole pour dénoncer les injustices et les abus dont nous serions témoins. Dénoncer un abus est un geste de foi mais aussi et surtout un geste égoïste. C’est ce que l’adage du sud des États-Unis veut nous apprendre. Quand un père garde le silence face à des abus systémiques, il permet à ses enfants d’être les victimes de ces abus.





Quand nous réclamons une enquête indépendante pour faire la lumière sur la mort de Faysoil et Moutu, nous pensons à notreincapacité à essuyer les larmes de nos enfants (si cela nous arrive et ça peut nous arriver) comme c’est le cas pour les enfants de Moutu et Faysoil.





Quand des progressistes, libéraux et féministes comme nouss’engagent à faire libérer Sambi, ça n’est pas l’islamo-conservateur que nous soutenons mais l’oncle victime d’un abus manifeste. Cela pourrait arriver à nos oncles qui ont pris soin de nous et de nos études.





On pourrait multiplier les exemples pour montrer que quand on s’engage pour ce qui est juste c’est avant tout pour que l’injustice ne nous touche pas à notre tour.





Entre lâcheté et faiblesse de la foi, nous optons pour la dénonciation des injustices car nous croyons au contrat social. Pour cela, nous avons renoncé à la force non pas par peur mais par un profond attachement aux institutions, gardiennes de l’État de droit.





Libérer Sambi, Salami, Saleh...

Faites la lumière sur la mort de Faysoil, Moutu...





Nous le disons car nous sommes des héritiers de David et de Muhammad.

Dieu bénisse les Comores.





Madi Aboubacar, MSc, MBA