Ali Mmadi : "Le seul manipulateur est connu de tous, il s'agit de M. Azali"





Entretien :





Quelle est votre analyse par rapport au discours d'Azali ?



Honnêtement, je n'attendais rien de son discours. Après avoir violé toutes les institutions du pays et mis le pays et la population à terre, il poursuit son entreprise de fracturation de notre société. Il veut faire croire à ceux qui l'entendent qu'il est un homme d'Etat qui gouverne bien le pays et respecte les institutions. Personne n'est dupe, tout le monde sait qu'il raconte du baratin.



Ceux qui étaient candidats en 2019 et qui chantent 2021, ne sont pas des artisans de la tromperie ?



Tout dépend de ce qu'ils ont expliqué pendant la campagne. Certains avaient dit qu'ils se présentaient afin de pouvoir rétablir, une fois élus, les institutions bafouées par Azali. C'était salutaire de leur part, mais celui-ci les a empêché d'y arriver en verrouillant le scrutin et organisant la mascarade que nous avons tous vécue. Pour moi, le seul manipulateur est connu de tous, il s'agit de M. Azali.





Que penses-tu de l'emprisonnement de Sambi ?



On ne le dira pas assez pour être entendu, mais cette affaire est le symbole de la manipulation de ce régime dictatorial. Au cours de son discours, M. Azali s'est contredit d'une manière pas possible. Il dit que la justice est indépendante, mais c'est lui qui a choisi le lieu de détention. Il s'est dit choqué par la publication du courrier de Sambi alors qu'il n'a pas daigné lui répondre.



Tout ça est complètement fou. Tout le monde sait que dans cette affaire toutes les procédures judiciaires ont été bafouées. L'exécutif s'y est fortement impliqué. Au moins trois ministres ont accusé Sambi publiquement, sans compter le faux rapport parlementaire. Et bien, si la citoyenneté économique elle-même est un scandale politico-financier, l'affaire portée devant la justice est devenue un scandale politico-judiciaire.





Propos recueillis Nabil Jaffar