Le Réseau National des Jeunes Comores en deuil

Inna lillah wa inna ilayhi rajiun





Nous avons le regret de vous annoncer la triste nouvelle du décès de notre consoeur Maimouna Attoumani à Anjouan





Cette jeune femme, militante et engagée dans la vie associative qui faisait la fierté de la jeunesse comorienne de la société civile et surtout de celle d'Anjouan. Sitti par son dynamisme était membre active de l'Association Association LAMHA et le Réseau des Jeunes Leaders pour la Paix, antennes Anjouan et bien sur collaboratrice d'AfriYAN.



Nous retiendons sa sympathie, as simplicité, sa sincerité de consoeur, son amour de partage et surtout son engagement pour la cause sociale. Sitti était du genre paisible et souple, gentille et généreuse...





Nous avons perdu une combattante, une étoile, notre consoeur, nous pleurons et partageons cette profonde douleur avec sa famille. Puisque, nous jeunesse, étions sa deuxième famille.





Vas en paix femme de paix!

Puisse le paradis être ta demeure éternelle!

Allahoumaghoufirlaha warhamha wadjanlha minalmountakin



Réseau National des Jeunes Comores (AfriYAN-Comoros)