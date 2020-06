Le Franco-comorien Nassim Ahmed signe pro à l'OM

Premier contrat pro pour Nassim Ahmed



Le milieu de terrain de 19 ans, Nassim Ahmed, a signé un premier contrat professionnel en faveur de l’OM, son club formateur, pour une durée de trois saisons.



Nassim Ahmed a ouvert le bal des signatures de premier contrat professionnel, vendredi après-midi au siège de l’Olympique de Marseille. Le milieu défensif s’est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur de son club formateur. Il a signé son contrat en présence de Jacques-Henri Eyraud et de ses proches.



Nassim Ahmed est né le 9 octobre 2000 à Marseille. Il intègre le centre de formation olympien en juillet 2013. Son parcours est semé d’embûches avec notamment de lourdes blessures mais cela ne le décourage pas et renforce même sa motivation et son envie de réussir. En février 2018, il signait un contrat stagiaire avec l’OM et aujourd’hui, il y signe son premier contrat professionnel.



Ce pur gaucher, milieu défensif mais capable de jouer sur l’aile gauche en défense et au milieu. Humble, travailleur et explosif, il a évolué la saison passée avec l’équipe de National 2 de Philippe Anziani.



L’avis de Nasser Larguet, directeur du Centre de Formation de l’OM

«Il a un profil à la Matuidi, il est très généreux sur le terrain avec un énorme volume de jeu. Il a des choses à améliorer, bien évidemment, sur l’utilisation du ballon dans les 20 derniers mètres. Il a un profil très intéressant pour l’avenir. Il a eu une blessure en début de saison mais il est revenu et il n’est quasiment plus ressorti de l’équipe malgré la descente de certains joueurs professionnels. Il a été exemplaire. Il a fait partie des joueurs qui ont boosté l’équipe de N2.



Il était en fin de contrat, il était de notre devoir de lui proposer de continuer de travailler avec lui avec un contrat professionnel de trois ans. Nous sommes très heureux et fiers que ce joueur ait signé. Nous souhaitons que, la saison prochaine, au bout de six mois ou un an maximum, il puisse titiller l’équipe première.» ©️OM.FR